CloudOffix wkracza do Polski, oferując przyszłość cyfryzacji w postaci zintegrowanej platformy opartej na AI

CloudOffix AI Builder

CloudOffix wkracza do Polski, wprowadzając przyszłość cyfryzacji dzięki kompleksowej platformie zasilanej sztuczną inteligencją

CLAYMONT, DE, UNITED STATES, April 29, 2025 / EINPresswire.com / -- CloudOffix , pierwsza na świecie platforma typu low-code oferująca podejście Total Experience, przyspiesza swoją ekspansję międzynarodową, rozwijając sieć partnerów strategicznych w Polsce.W ramach szerszej strategii europejskiej CloudOffix planuje nawiązać współpracę z lokalnymi firmami doradczymi IT, dostawcami oprogramowania SaaS oraz agencjami specjalizującymi się w transformacji cyfrowej, aby wspólnie wdrażać nowy standard cyfryzacji biznesu.W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań opartych na wielu odrębnych integracjach, CloudOffix oferuje w pełni zintegrowane środowisko cyfrowe do obsługi wszystkich funkcji front-office – od sprzedaży i marketingu, przez HR, helpdesk i zarządzanie projektami, aż po e-commerce.Taka jednolita struktura zastępuje wiele rozproszonych narzędzi, zmniejsza złożoność procesów i zapewnia jedno źródło informacji w całej organizacji – oparte na danych w czasie rzeczywistym i wspierane przez sztuczną inteligencję.Transformacja cyfrowa nie może już polegać na łączeniu dziesiątek odrębnych narzędzi” – mówi Gökhan Erdogdu, założyciel CloudOffix. „Firmy potrzebują inteligentnych platform, które można wdrożyć szybko, które są łatwe w użyciu i rozwijają się wraz z organizacją. CloudOffix dostarcza dokładnie to – szczególnie teraz, gdy wchodzimy na rynek polski, łącząc gotowość cyfrową z silnym, lokalnym potencjałem”W centrum innowacyjności CloudOffix znajduje się AI Builder – narzędzie typu low-code, które umożliwia organizacjom tworzenie inteligentnych przepływów pracy, asystentów i automatyzacji dostosowanych do ich potrzeb. W połączeniu z modułową architekturą low-code CloudOffix, firmy mogą szybciej wdrażać rozwiązania i osiągać wyższy poziom zaangażowania pracowników od pierwszego dniaCloudOffix, cieszący się zaufaniem wiodących przedsiębiorstw i dynamicznie rozwijających się firm, udowadnia, że prawdziwa transformacja polega na zintegrowanych doświadczeniach, a nie tylko na integracjach. Kluczowe korzyści dla partnerów CloudOffix to:• Stałe źródła przychodów z wysokimi marżami• Dostęp do przełomowych technologii AI i low-code• Pełne wsparcie marketingowe, onboardingowe i techniczneW miarę jak cyfrowa przyszłość wymaga mądrzejszych, bardziej elastycznych i połączonych narzędzi, CloudOffix pozycjonuje siebie i swoich partnerów jako pionierów tej nowej ery. Aby poznać możliwości współpracy z CloudOffix w Polsce, odwiedź: https://www.cloudoffix.com/r/LkW

CloudOffix in 2 minutes

