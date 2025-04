Olon Group 在法國的兩項戰略任命加強了其在生物製藥領域的領導地位

米蘭, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的藥物合同訂製研發和生產組織 (CDMO) 公司 Olon Group 宣布任命 Jérôme Bédier 為其法國實體的行政總裁,並任命 Andrea Conforto 為 Olon 生物技術部門的 CDMO 市場及銷售副總裁 (M&S VP),該部門致力於為生物製劑提供 CDMO 服務。 這些任命加強了 Olon 在抗體藥物共軛物 (ADC)、高效活性藥劑成分 (HPAPI) 和微生物生產領域的能力擴展策略。

ADC、HPAPI 和微生物生產的綜合願景

憑藉新的領導架構,Olon Group 正在加速開發其全面整合的 ADC 產品,涵蓋從細胞株開發 (CLD) 到藥物產品生產的整個價值鏈,包括毒素載體與連接子的生產。 這種全面的方法使生物技術公司和製藥公司能夠獲得無縫的 CDMO 解決方案,用於下一代標靶治療。 Olon 集團也利用其最近在意大利羅達諾研究中心的投資,增強了 HPAPI 生產能力,並與其致力發展複雜生物製藥的整體策略保持一致。

同時,Olon 也正在加強其微生物生產能力​​,為注射用生物製劑提供符合藥品優良製造規範 (GMP) 標準的臨床和商業生產服務。 憑藉在微生物發酵和製程開發方面的豐富專業知識,Olon 支持製藥公司將創新生物製藥推向市場。

加強領導團隊,推動增長

作為 Olon 法國實體的行政總裁,Jérôme Bédier 將領導法國 CDMO 能力在 Olon 集團內的整合,並推動擴展 Olon 生物製藥產品系列。 他將接替 Alain Sainsot,後者在 GTP Bioways 被 Olon Group 收購之前曾成功領導該公司。

Andrea Conforto 是 Olon Biotech 的 M&S 副總裁,將負責與歐洲、北美和亞洲的生物技術公司和製藥公司發展策略合作夥伴關係。

Olon Group 生物技術事業部副總裁 Maurizio Sartorato 表示:

「加強我們在生物製藥領域的領導地位需要全球化的綜合視野。 透過 Jérôme 和 Andrea,我們正在拓展我們的專業知識,以滿足 ADC、HPAPI 和微生物生產市場日益增長的需求。」

Jérôme Bédier 補充說: 「我很高興能在這樣一個關鍵時刻加入 Olon Group。 我們在 ADC、HPAPI 和微生物生產方面的綜合能力使我們成為開發創新療法的生物技術公司的重要 CDMO 合作夥伴。」

Andrea Conforto 表示:「我們致力於為生物科技公司提供全面、靈活的 CDMO 解決方案。 我們將利用 Olon 在生物生產方面的優勢,加速國際擴張。」

關於 Olon Group

Olon Group 是全球領先的有效藥劑成分 (API) 開發和生產商,服務於 CDMO 和普通市場。 我們將深厚的研發專長與最先進的化學合成及生物製程技術相結合,並確保符合國際安全、品質和環保要求的最高標準。 我們在 API 行業具備多年成功經驗,是協助客戶將分子藥物成功推向市場的首選合作夥伴。

我們的全球網絡遍佈 14 個生產基地和 9 個研發中心,並由 2800 名專業人員的團隊支援,其中包括 350 名高技能的研發專家。 在 Olon,我們的專業知識、靈活性以及對創新的承諾,推動著我們與合作夥伴的成功,從訂製化學合成到先進的生物技術解決方案,皆是如此。

媒體聯絡人

Francesca Ceni – 行政助理

fceni@olonspa.it – +39 331 689 2429

Laurence Padiolleau – 營銷及傳訊經理

laurence.padiolleau@gtp-bioways.com – +33 771 186 473

