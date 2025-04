Olon Group 在法国完成两项战略性任命，进一步巩固其在生物生产领域的领先地位

米兰, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的制药合同研发生产组织 (CDMO) Olon Group 宣布任命 Jérôme Bédier 为其法国子公司的首席执行官,同时任命 Andrea Conforto 担任旗下专注于生物制剂 CDMO 服务的业务部门——Olon Biotech CDMO 事业部的市场和销售副总裁。 上述任命进一步巩固了 Olon 在抗体药物偶联物 (ADC)、高活性原料药 (HPAPI) 及微生物生物生产领域拓展能力的战略布局。

ADC、HPAPI 与微生物生物生产一体化愿景

凭借全新的领导层架构,Olon Group 正加速推进其完全一体化 ADC 服务的开发,涵盖从细胞系开发 (CLD) 到药物产品生产的完整价值链,包括有效载荷和连接子生产。 这一综合方案为生物技术公司和制药企业提供无缝衔接的 CDMO 解决方案,助力下一代靶向疗法的研发生产。 Olon Group 还充分利用其近期对意大利罗达诺工厂的投资,这些投资不仅提升了其 HPAPI 的生产能力,也与其在复杂生物制药生产领域的长期承诺高度契合。

与此同时,Olon 正在加强其微生物生物生产能力,提供符合 GMP 标准的可注射生物制剂临床与商业化生产服务。 凭借在微生物发酵和工艺开发领域的深厚专业知识,Olon 助力制药公司将创新型生物制药产品成功推向市场。

强化领导力,推动增长

作为 Olon 法国子公司的首席执行官,Jérôme Bédier 将统筹推进法国 CDMO 能力在 Olon Group 内部的深度融合,并推动 Olon 生物制药业务版图的蓬勃拓展。 他接替了 Alain Sainsot,后者曾在 GTP Bioways 被 Olon Group 收购前成功引领了公司的发展。

作为 Olon Biotech CDMO 事业部的市场和销售副总裁,Andrea Conforto 将肩负重任,致力于在欧洲、北美和亚洲与各生物技术公司和制药企业构建深远的战略合作关系。

Olon Group 生物技术业务单元副总裁 Maurizio Sartorato 表示:

“加强我们在生物生产领域的领导地位,需要具备全球化和一体化视野。 在 Jérôme 和 Andrea 的带领下,我们将不断夯实专业实力,积极满足 ADC、HPAPI 及微生物生物生产领域日益增长的市场需求。”

Jérôme Bédier 补充道:“能在如此关键的时刻加入 Olon Group,我满怀欣喜与期待。 我们在 ADC、HPAPI 和微生物生物生产领域拥有卓越的一体化能力,由此奠定了我们作为创新疗法开发领域生物技术公司首选 CDMO 合作伙伴的坚实地位。”

Andrea Conforto 表示:“我们致力于为生物技术公司提供全面且灵活的 CDMO 解决方案。 我们将依托 Olon 在生物生产领域的卓越优势,加速全球拓展步伐。”

关于 Olon Group

Olon Group 是为 CDMO 和普通市场开发和生产活性药物成分 (API) 的全球领先企业。 我们将深厚的开发专业知识与化学合成和生物工艺领域的前沿技术相结合,确保在安全、质量与环保合规方面达到最高国际标准。 我们在 API 行业积累了多年的成功经验,是协助客户将分子药物成功推向市场的可靠合作伙伴。

我们的全球网络覆盖 14 个生产基地和 9 所研发中心,拥有一支由 2,800 名专业人士组成的卓越团队,其中包括 350 位高技能研发专家。 在 Olon,我们依托深厚的专业实力、卓越的灵活性与对创新的不懈追求,为合作伙伴提供从定制化学合成到先进生物技术解决方案的全方位支持,助力他们取得卓越成就。

媒体联系人

Francesca Ceni – 执行助理

fceni@olonspa.it – +39 331 689 2429

Laurence Padiolleau – 市场营销与传播经理

laurence.padiolleau@gtp-bioways.com – +33 771 186 473

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.