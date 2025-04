Olon Group, 프랑스 법인 통해 두 명의 전략적 임원 선임으로 바이오 생산 분야 리더십 강화에 나서

밀라노, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 제약 CDMO (위탁개발생산) 기업인 Olon Group이 프랑스 법인의 CEO로 Jérôme Bédier를, 생물학적 제제 CDMO 서비스 전담 사업부인 Olon Biotech의 M&S 부사장으로 Andrea Conforto를 임명한다고 발표했다. 이번 인사는 항체-약물 접합체(ADC), 고효능 활성 의약품 원료(HPAPI), 미생물 바이오 생산 분야의 역량 확대에 나선 Olon의 전략 강화를 시사한다.

ADC, HPAPI 및 미생물 바이오 생산을 위한 통합 비전

Olon Group은 새로운 리더십 구조를 통해 세포주 개발(CLD)부터 페이로드 및 링커 생산을 포함한 의약품 제조에 이르는 전체 가치 사슬을 아우르는 완전 통합형 ADC 제품 개발에 박차를 가하고 있다. 이러한 포괄적인 접근 방식을 통해 생명공학 기업과 제약 회사는 차세대 표적 치료제를 위한 원활한 CDMO 솔루션 이용이 가능해진다. 아울러 Olon Group은 최근 이탈리아에 위치한 로다노 (Rodano) 공장에 대한 투자를 통해 HPAPI 생산 역량을 강화하고 복잡한 바이오의약품 제조에 대한 광범위한 노력에 발맞추고 있다.

Olon은 또 미생물 바이오 생산 역량을 강화하여 주사형 생물학적 제제를 위한 GMP 준수 임상 및 상업용 제조 서비스도 제공중이다. 미생물 발효 및 공정 개발에 대한 광범위한 전문성을 바탕으로 올론은 제약 회사가 혁신적인 바이오 의약품을 시장에 출시할 수 있도록 지원하고 있다.

성장을 견인해나가는 리더십 강화

Jérôme Bédier는 Olon 프랑스 법인의 CEO로서 Olon Group 내 프랑스 CDMO 역량 통합을 이끌고 Olon의 바이오의약품 사업 확장을 주도할 것으로 기대된다. 그는 Olon Group에 인수되기 전까지 GTP 바이오웨이즈를 성공적으로 이끌었던 Alain Sainsot의 뒤를 이을 예정이다.

Andrea Conforto는 Olon Biotech의 M&S 부사장으로 유럽, 북미, 아시아 지역의 바이오테크 기업 및 제약사와의 전략적 파트너십을 개발하는 업무를 담당하게 된다.

Olon Group의 바이오테크 사업부 부사장인 Maurizio Sartorato는 다음과 같이 밝혔다:

“바이오 생산 분야에서 리더십을 강화하려면 글로벌하고 통합적인 비전이 필요하다. 우리는 Jérôme과 Andrea와 함께 ADC, HPAPI 및 미생물 바이오 생산 시장의 증가하는 수요에 대응하기 위해 전문성 강화에 나서고 있다."

Jérôme Bédier는 다음과 같이 소감을 밝혔다:

“중요한 시기에 Olon Group에 합류하게 되어 매우 기쁘다. ADC, HPAPI, 미생물 바이오 생산 분야의 통합 역량을 통해 혁신적인 치료제를 개발하는 바이오테크 기업의 핵심 CDMO 파트너로 자리매김할 것이다."

Andrea Conforto도 다음과 같이 소감을 밝혔다:

“우리는 바이오테크 기업들에게 포괄적이고 유연한 CDMO 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있다. Olon의 우수한 바이오 생산 역량을 활용하여 해외 진출 가속화에 나설 것이다."

Olon Group 소개

Olon Group은 CDMO 및 제네릭 시장을 위한 원료의약품(API) 개발 및 생산 분야를 선도하고 있다. 화학 합성 및 생물학적 공정에 대한 심도 있는 개발 전문성과 최첨단 기술을 결합하여 최고 수준의 국제 안전, 품질 및 환경 규정 준수를 보장한다. API 업계에서 가장 오랜 업적을 보유한 당사는 고객의 분자가 성공적으로 시장에 출시될 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너로 평가된다.

당사의 글로벌 네트워크는 14개의 제조 현장과 9개의 R&D 센터에 걸쳐 있으며, 350명의 고도로 숙련된 R&D 전문가를 포함한 2,800명의 전문가로 구성된 팀의 지원을 받고 있다. Olon은 전문성, 유연성, 혁신에 대한 헌신으로 맞춤형 화학 합성부터 첨단 생명공학 솔루션에 이르기까지 파트너의 성공적인 결과를 이끌어내고 있다.

언론 문의 연락처

Francesca Ceni – Executive Assistant

fceni@olonspa.it – +39 331 689 2429

Laurence Padiolleau – Marketing & Communications Manager

laurence.padiolleau@gtp-bioways.com – +33 771 186 473

