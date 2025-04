オロングループ (Olon Group) 、フランスにおける2件の戦略的な任命によりバイオ生産分野でのリーダーシップを強化

ミラノ発, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界有数の製薬CDMOであるオロングループは、フランス法人のCEOにジェローム・ベディエ (Jérôme Bédier) を、バイオ医薬品向けCDMOサービスに特化した部門であるオロン・バイオテック (Olon Biotech) のM&S担当バイスプレジデントにアンドレア・コンフォルト (Andrea Conforto) を任命したことを発表した。 これらの人事は、抗体薬物複合体 (ADC)、高薬理活性有効成分 (HPAPI)、および微生物生産における能力拡大を目指すオロンの戦略を強化するものである。

ADC、HPAPI、微生物生産における統合ビジョン

この新たなリーダーシップ体制により、オロングループは、細胞株開発 (CLD) から薬剤製造に至るまで、ペイロードおよびリンカーの製造を含むバリューチェーン全体を網羅する、完全統合型ADCサービスの開発を加速させている。 この包括的なアプローチにより、バイオテクノロジー企業および製薬企業は、次世代の標的治療に向けたシームレスなCDMOソリューションを利用できるようになる。 オロングループはまた、HPAPI製造能力を強化するロダーノ (イタリア) 拠点への最近の投資を活用しており、複雑なバイオ医薬品製造へのより広範な取り組みとも連動している。

同時に、オロンは微生物生産能力の強化にも取り組んでおり、注射用バイオ医薬品のGMP準拠の臨床・商業製造を提供している。 微生物発酵およびプロセス開発に関する豊富な専門知識を有するオロンは、革新的なバイオ医薬品の市場投入を目指す製薬企業を支援している。

成長を牽引するためのリーダーシップ強化

オロンのフランス法人のCEOに就任したジェローム・ベディエは、オロングループ内でのフランスCDMO機能の統合を主導するとともに、オロンのバイオ医薬品分野の拡大を推進する。 同氏は、オロングループによる買収前にGTPバイオウェイズ (GTP Bioways) を成功裏に率いたアラン・サンソ (Alain Sainsot) の後任となる。

アンドレア・コンフォルトは、オロン・バイオテックのM&S担当CDMOバイスプレジデント (VP CDMO) として、ヨーロッパ、北米、アジアにおけるバイオテクノロジー企業および製薬企業との戦略的パートナーシップの構築を担当する。

オロングループのバイオテク事業部 (Biotech BU) バイスプレジデント (VP) であるマウリツィオ・サルトラート (Maurizio Sartorato) は次のように述べている:

「バイオ生産分野におけるリーダーシップを強化するには、グローバルかつ統合されたビジョンが不可欠です。 ジェロームとアンドレアの参画により、ADC、HPAPI、微生物生産市場における高まるニーズに対応するための専門性がさらに強化されました」。

ジェローム・ベディエも次のように付け加えた:「この極めて重要なタイミングでオロン・グループに加わることができ、大変光栄に思います。 当社が有するADC、HPAPI、微生物生産における統合的な能力は、革新的な治療法を開発するバイオテクノロジー企業にとって、当社を主要なCDMOパートナーたらしめるものです」。

アンドレア・コンフォルトは次のように述べた:「当社の使命は、バイオテクノロジー企業に対して包括的かつ柔軟なCDMOソリューションを提供することです。 オロンのバイオ生産における卓越性を活用し、国際的な拡大を加速させていきます」。

オロン・グループについて

オロングループは、CDMOおよびジェネリック市場向けの医薬品原薬 (API) の開発と生産の世界的リーダーである。 同社は、化学合成および生物学的プロセスにおける最先端技術と深い開発専門知識を融合させ、安全性、品質、環境遵守において最高水準の国際基準を確保している。 API業界において最も長い実績を有する企業の一つとして、同社はクライアントの分子が市場に成功裏に到達することを支援する信頼できるパートナーである。

同社のグローバルネットワークは、14の製造拠点および9つの研究開発センターに広がり、2,800名のプロフェッショナル、うち350名の高度な専門知識を有する研究開発エキスパートによって支えられている。 同社では、専門性、柔軟性、イノベーションへの取り組みにより、カスタム化学合成から高度なバイオテクノロジーソリューションに至るまで、パートナーを成功へと導いている。

報道関係者向け問い合わせ先

フランチェスカ・チェニ (Francesca Ceni) -エグゼクティブアシスタント (Executive Assistant)

fceni@olonspa.it – +39 331 689 2429

ローレンス・パディオロー (Laurence Padiolleau) -マーケティング&コミュニケーションマネージャー (Marketing & Communications Manager)

laurence.padiolleau@gtp-bioways.com – +33 771 186 473

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.