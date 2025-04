CloudOffix stärkt seine Präsenz in Deutschland durch strategische Partnerschaften

CloudOffix AI Builder

Neue Kooperationen in Europa und MENA begleiten CloudOffix auf dem Weg zur globalen Expansion.

CLAYMONT, DE, UNITED STATES, April 29, 2025 / EINPresswire.com / -- CloudOffix , die weltweit erste und einzige Low-Code Total Experience Plattform, setzt ihre internationale Wachstumsstrategie fort und baut ihr Partnernetzwerk gezielt in Europa aus – mit besonderem Fokus auf den deutschen Markt. CloudOffix arbeitet eng mit regionalen IT-Dienstleistern und Agenturen zusammen, um die Digitalisierung von Unternehmen voranzutreiben.Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen mit isolierten Tools und komplexen Integrationen bietet CloudOffix eine ganzheitliche, KI-gestützte Plattform für sämtliche Front-Office-Funktionen – von Vertrieb und Marketing über HR, Helpdesk und Projektmanagement bis hin zu E-Commerce. Unternehmen profitieren von einer einheitlichen Datenbasis, weniger Komplexität und höherer Transparenz über alle Abteilungen hinweg.„Die digitale Transformation erfordert heute mehr als nur das Zusammenfügen einzelner, isolierter Lösungen”, erklärt Gokhan Erdogdu, Gründer von CloudOffix. „Um erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen Plattformen, die sich schnell implementieren lassen, benutzerfreundlich sind und mit ihrem Wachstum skalieren können.“Genau das bieten wir – und sehen dabei besonders in Deutschland großes Potenzial durch die Kombination aus digitaler Reife und starkem IT-Ökosystem.“Ein zentrales Element der CloudOffix-Innovation ist der AI Builder – ein Low-Code-Tool, mit dem Unternehmen individuelle Workflows, Assistenten und Automatisierungen selbst erstellen können. In Verbindung mit der modularen Architektur von CloudOffix lassen sich Projekte schneller umsetzen und die Nutzerakzeptanz steigt bereits ab dem ersten Tag.CloudOffix findet bereits Anwendung bei führenden Unternehmen und schnell wachsenden Organisationen und zeigt, dass wahre Transformation auf integrierten Nutzererlebnissen beruht – nicht auf isolierten Lösungen..Partner von CloudOffix profitieren unter anderem von:-Attraktiven, wiederkehrenden Einnahmemodellen mit hohen Margen-Zugang zu zukunftsweisenden KI- und Low-Code-Technologien-Umfassender Marketing-, Onboarding- und technischer UnterstützungCloudOffix positioniert sich – gemeinsam mit seinen Partnern – als Vorreiter einer neuen Ära smarter, schlanker und vernetzter Business-Lösungen.Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.cloudoffix.com/r/LkW

