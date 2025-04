戴维斯商业宣布拟发行总额3000万美元的新股

新加坡, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 戴维斯商业有限公司(纳斯达克:DTCK)宣布计划发行总额3,000万美元的新股,这标志着公司为推动增长和扩张计划而采取的战略举措。

新股发行的好处:

新股发行将为戴维斯商业提供大量资金,使公司能够追求各种旨在增强运营效率、推动收入增长和扩大市场份额的战略机会。

新资金的运用:

新股发行所得将用于以下几个关键领域,以进一步加强戴维斯商业在全球市场中的地位:

合并与收购(M&A):戴维斯商业将探索潜在的M&A机会,以扩大其投资组合、提高市场竞争力,并实现为长期价值创造做出贡献的协同效应。例如,公司目前正在洽谈收购一家农产品贸易公司长达49%的股权。如果交易完成,预计将对收入和利润做出实质性贡献。 未来增长的投资:新资金将被战略性地投资于促进可持续增长和创新的举措,将戴维斯商业定位为在不断变化的商品市场中取得长期成功。公司正在寻求在有前景的地区设立办事处,并在选定的农产品领域探索新的商机。通过更有效地利用我们的物流和销售网络,我们旨在增加收入,同时最小化和分散相关运营成本。 供应链管理的扩展:戴维斯商业旨在通过投资于基础设施、技术和流程来优化其供应链运营,以简化物流、提高效率,并确保将商品及时交付给全球客户。在当前紧张的全球贸易环境下,拥有强大的供应链管理优势不仅有助于降低成本和风险,亦是一项收入来源。 效率提升项目:公司计划在各个运营方面实施效率提升项目,以降低成本、提高生产率和提升整体运营表现。提高运营效率不仅有助于更好地控制成本,还将提升利润表现。 业务中人工智能的采用:戴维斯商业打算整合人工智能解决方案到其业务流程中,以增强决策制定、优化交易策略,并在商品市场中开拓新机会。快速识别市场供需变化的能力有利于提升业务规划和盈利能力。



首席执行官声明:

戴维斯商业有限公司执行董事长兼执行董事Li Peng Leck女士表示:“发行总额3,000万美元的新股代表着戴维斯商业的一个重要里程碑。我们对这笔资本注入所带来的机遇感到兴奋,使我们能够加速增长轨迹,推动创新,并为股东创造长期价值。”

新股发行凸显了戴维斯商业在动态商品市场中的战略扩张、运营卓越和可持续增长的承诺。有关更多详情,请参阅我们网站的SEC文件部分中的F-3表格。

关于戴维斯商业有限公司

戴维斯商业有限公司是一家总部位于新加坡的投资控股公司,拥有广泛的全球农产品商品市场业务。该公司专门从事糖、大米和食用油等主要食品的贸易和分销,并在亚洲、非洲和中东地区具有强大的存在感。作为纳斯达克上市实体,戴维斯商业致力于通过多元化、创新和可持续商业实践提供价值。

