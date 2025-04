Bitget lança peles exclusivas da LALIGA: troque com estilo com Barça, Real Madrid e mais

VICTORIA, Seychelles, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, empresa líder de câmbio de criptomoedas e Web3, lançou sua inovadora campanha "Seu Time, Sua Pele: LALIGA na Bitget" em um movimento que combina o espírito do futebol com a empolgação da operação de criptomoeda. A atualização do produto permite que os usuários personalizem seu aplicativo Bitget com o logotipo do seu time favorito da LALIGA e concorram a recompensas, provando que, nas criptomoedas, assim como no futebol, paixão e estratégia andam de mãos dadas.

A Bitget, conhecida por expandir os limites do envolvimento do usuário, nivelou seu jogo integrando os designs icônicos da equipe LALIGA em sua interface de aplicativo. Agora, os traders podem usar o orgulho de sua equipe em suas mangas digitais com este novo kit de operação. Seja você um grande fã do FC Barcelona ou do Real Madrid, seu aplicativo Bitget agora pode exibir o logotipo de seu time.

"Estamos oferecendo aos entusiastas de criptomoeda uma nova maneira de demonstrar seu espírito de equipe enquanto operam", disse Gracy Chen, diretora executiva da Bitget. "Pense nisso como a transição definitiva — onde seu aplicativo de operação se torna tão personalizado quanto sua escalação de fantasy football. Esta campanha é um triplo de engajamento, personalização e diversão; seja para operar ou para ganhar troféus, há algo para cada fã."

Esta não é apenas uma atualização cosmética - é uma competição completa. Os usuários ganham pontos ao completar tarefas gamificadas vinculadas à equipe escolhida, com tabelas de classificação semanais acompanhando os melhores desempenhos. Quanto mais operar, mais seu time sobe. E, assim como no futebol, cada ponto conta.

Entrar em ação é simples, mas emocionante. Primeiro, os fãs podem personalizar sua experiência de operação Bitget selecionando os escudos icônicos de seu time favorito da LALIGA, transformando a interface do aplicativo em um tributo digital à sua paixão pelo futebol. Em seguida, a verdadeira competição começa: os usuários ganham pontos para o clube escolhido, completando desafios de operação e se envolvendo com a plataforma, criando um cruzamento emocionante entre a atividade de criptomoeda e o orgulho da equipe. As apostas ficam mais altas a cada semana, à medida que tabelas de classificação atualizadas mostram quais torcedores do clube estão dominando a competição, misturando proezas de operação com espírito de fã imortal de uma maneira que nunca foi feita antes.

A reputação da LALIGA de inovação e apelo global se alinha perfeitamente com a missão da Bitget de tornar a operação de criptomoeda mais interativa e envolvente. Ao unir o amor por esporte com o mercado financeiro, a Bitget está redefinindo a forma como os usuários interagem com suas plataformas de operação, provando que criptomoeda não precisa ser apenas gráficos e números. Às vezes, também se trata de se gabar.

A campanha "Seu Time, Sua Pele" está ativa agora no aplicativo Bitget. Baixe, personalize e comece a ganhar pontos hoje mesmo. Quem disse que a operação de criptomoeda não poderia ter um pouco do talento do futebol?

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços.

