ビットゲット (Bitget)、ラ・リーガ (LALIGA) 限定スキンを発表：バルセロナ (Barça)、レアル・マドリード (Real Madrid) などと共にスタイリッシュにトレード

セイシェル・ビクトリア発, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手の暗号資産取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、サッカーのスリルと暗号資産取引の興奮を融合させる革新的なキャンペーン「ユア・チーム、ユア・スキン:ラ・リーガ・オン・ビットゲット (Your Team, Your Skin: LALIGA on Bitget)」を開始した。 商品アップデートにより、ユーザーはお気に入りのラ・リーガチームのロゴでビットゲットアプリをカスタマイズし、報酬を競い合うことができるようになった。これは、暗号資産取引においてもサッカーと同様に情熱と戦略が不可欠であることを証明している。

ユーザーエンゲージメントの限界に挑み続けることで知られるビットゲットは、ラ・リーガの象徴的なチームデザインをアプリインターフェースに統合することで、さらなる進化を遂げた。 これにより、トレーダーはこの新たなトレーディングキットでデジタル上にチームへの誇りを表現できるようになった。 バルセロナFCの熱狂的なファンであれ、レアル・マドリードを応援するファンであれ、ビットゲットアプリに自分のチームロゴを設定することが可能である。

ビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は以下のように述べている。「暗号資産ファンに、取引をしながらチームスピリットを披露する新たな方法を提供します。 ファンタジーフットボールのラインアップと同じくらい、あなたの取引アプリをパーソナライズできる究極のクロスオーバーだと考えてください。 このキャンペーンは、エンゲージメント、パーソナライゼーション、楽しさを兼ね備えたハットトリックです。取引を目当てにしている方も、トロフィーを狙う方も、すべてのファンに楽しめる内容となっています」。

今回の取り組みは単なる外観変更ではなく、本格的なコンペティションである。 ユーザーは、選択したチームに関連するゲーミフィケーションタスクを完了することでポイントを獲得でき、週間リーダーボードで上位パフォーマーが追跡される。 取引すればするほど、自分のチームがランキングを上昇させる仕組みとなっている。 そして、サッカーと同様に、すべてのポイントが重要となる。

このアクションに参加する方法はシンプルでありながらスリリングなものとなっている。 まず、ファンはお気に入りのラ・リーガチームの象徴的なクレストを選択することで、ビットゲットの取引体験をパーソナライズし、アプリのインターフェースをサッカーへの情熱を讃えるデジタルトリビュートへと変える。 そこから本格的な競争が始まり、ユーザーは取引チャレンジを完了したり、プラットフォームに積極的に参加したりすることで、選んだチームにポイントをもたらし、暗号資産取引とチームへの誇りとの間のエキサイティングなクロスオーバーを生み出すことができる。 週間更新のリーダーボードでは、どのクラブのサポーターが競争をリードしているかが明らかになり、緊張感が高まっていき、取引スキルと不屈のチーム愛がこれまでにない形で融合する。

ラ・リーガの革新性と世界的な魅力は、暗号資産取引をよりインタラクティブで魅力的なものにするというビットゲットの使命と完全に一致している。 スポーツファンダムと金融市場を融合させることで、ビットゲットはユーザーが取引プラットフォームと関わる方法を再定義し、暗号資産取引がチャートと数字だけのものではないことを証明している。 ときには、誇りをかけた競争も重要である。

「ユア・チーム、ユア・スキン」キャンペーンは現在ビットゲットアプリで実施中である。 ダウンロードしてカスタマイズし、今日からポイント獲得を開始されたい。 暗号資産取引に少しぐらいサッカーの華やかさがあってもよいではないか。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用して、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグLALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (İlkin Aydın) (バレーボール全国代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

