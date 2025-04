Bitget שחררה סקינים בלעדיים של LALIGA: לסחור באופן מסוגנן עם בארסה, ריאל מדריד ועוד

ויקטוריה, איי סיישל, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, השיקה הקמפיין החדשני Your Team, Your Skin: LALIGA on Bitget במהלך שמשלב את הריגוש של הכדורגל עם ההתרגשות של מסחר קריפטוגרפי. עדכון המוצר מאפשר למשתמשים לשלב באפליקציית ה-Bitget שלהם את הלוגו של קבוצת ה-LALIGA שהם אוהדים ולהתחרות כדי לקבל פרסים, מה שמוכיח שבקריפטוגרפיה, כמו בכדורגל, תשוקה ואסטרטגיה הולכים יד ביד.

Bitget, הידועה כחברה שדוחפת כל הזמן את גבולות המעורבות של המשתמשים, משחקת כעת ברמה גבוהה יותר עם שילוב העיצוב המזוהה עם קבוצות ה-LALIGA בממשק האפליקציה שלה. כעת, סוחרים יכולים ללבוש בגאווה את סמלי הקבוצה שהם אוהדים על השרוולים הדיגיטליים שלהם עם ערכת המסחר החדשה הזו. בין אם אתה אוהדים מושבעים של ברצלונה או מעריצים של ריאל מדריד, אפליקציית Bitget שלך יכולה כעת להציג את הלוגו של הקבוצה המועדפת עליהם.

"אנחנו נותנים למשתמשי הקריפטוגרפיה דרך חדשה להציג את הרוח הקבוצתית שלהם בזמן שהם סוחרים", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "תחשוב על זה כעל השילוב המוחלט - שבו אפליקציית המסחר שלכם הופכת להיות אישית כמו ההרכב בליגת החלומות בכדורגל שלכם. הקמפיין הזה הוא שער של מעורבות, התאמה אישית וכיף, בין אם אתם כאן בשביל המסחר או הפרסים, כל אוהד ימצא כאן משהו".

זה לא רק שדרוג קוסמטי - זו תחרות בקנה מידה מלא. משתמשים צוברים נקודות על ידי השלמת משימות משחקיות הקשורות לקבוצה שבחרו, עם טבלאות שבועיות שעוקבות אחר הביצועים הטובים ביותר. ככל שסוחרים יותר, כך הקבוצה שלכם מטפסת גבוה יותר. ובדיוק כמו בכדורגל, כל נקודה נחשבת.

ההתחלה פשוטה אך מרתקת. ראשית, האוהדים יכולים להתאים את חוויית המסחר שלהם ב-Bitget על ידי בחירת הלוגו של קבוצת ה-LALIGA שהם אוהדים, ולהפוך את ממשק האפליקציה למחווה דיגיטלית לתשוקה שלהם לכדורגל. ואז מתחילה התחרות האמיתית: המשתמשים צוברים נקודות עבור הקבוצה שבחרו על ידי השלמת אתגרי מסחר ועיסוק בפלטפורמה, תוך יצירת הצלבה מרגשת בין פעילות קריפטוגרפית וגאווה קבוצתית. ההימור עולה מדי שבוע כאשר הטבלאות המעודכנות מציגות מיהם התומכים במועדון שולטים בתחרות, וממזגים כישורי מסחר עם אהדה בלתי פוסקת באופן שמעולם לא נעשה בעבר.

המוניטין של LALIGA לחדשנות ולמשיכה עולמית עולה בקנה אחד עם המשימה של Bitget להפוך את המסחר הקריפטוגרפי לאינטראקטיבי ומרתק יותר. על ידי המיזוג של האהדה לספורט בשווקים פיננסיים, Bitget מגדירה מחדש את אופן האינטראקציה של המשתמשים עם פלטפורמות המסחר שלהם, ומוכיחה שהקריפטוגרפיה לא חייבת להיות רק תרשימים ומספרים. לפעמים, זה גם על הזכות להתרברב.

מסע הפרסום Your Team, Your Skin פעיל כעת באפליקציית Bitget. הורידו, התאימו באופן אישי והתחילו לצבור נקודות עוד היום. מי אמר שהמסחר הקריפטוגרפי לא יכול להכיל גם קצת נופך של כדורגל?

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

