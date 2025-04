inCruises stabilisce un record storico di fatturato mensile a marzo

SAN JUAN, Puerto Rico, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inCruises,il club di premi di viaggio ad abbonamento di maggior valore al mondo, annuncia con orgoglio che a marzo 2025 ha raggiunto un fatturato record di 31,2 milioni di dollari, il totale mensile più alto nella storia dell'azienda.

“Questo risultato riflette il lavoro intenso e costante che è stato svolto dietro le quinte", ha dichiarato Michael "Hutch" Hutchison, Co-Fondatore e CEO. "Diverse fonti di entrate sono in espansione contemporaneamente, e questo è il risultato diretto dei nostri team che offrono più valore ai nostri Membri e Partner. Vedere i nostri clienti rispondere con tale entusiasmo è la convalida definitiva, e siamo fiduciosi che questo sia solo l'inizio di una crescente dinamica globale.”

Questo entusiasmo è stato evidente a marzo, con 13.300 crociere prenotate e 11.400 passeggeri partiti in viaggio tramite inCruises. Un altro fattore chiave di questa performance da record è la struttura di abbonamento ampliata dell'azienda, che ora include tre livelli semplificati e inclusivi: STARTER, CLASSIC e PREMIUM. Ogni opzione aiuta i viaggiatori a ottenere di più spendendo meno, grazie a prezzi esclusivi "INsider", preziosi Crediti Premio e accesso a migliaia di esperienze di viaggio in tutto il mondo.

"Marzo ha visto un numero record di Membri effettuare i loro pagamenti mensili", ha aggiunto Anthony Varvaro, CFO e COO di inGroup. "Questo è entusiasmante per tutti, perché un maggior numero di Membri Attivi che effettuano pagamenti regolari significa ottenere il massimo valore dal proprio abbonamento, più prenotazioni per i nostri fornitori di viaggi e maggiori entrate per i Partner che li presentano. I nostri Leader Partner hanno guadagnato un nuovo record mensile di 6,2 milioni di dollari in bonus di leadership del team a marzo, dimostrando che il coinvolgimento dei Membri un vantaggio per tutti”.

inCruises rimane focalizzata sulla sua missione: arricchire la vita offrendo un valore di viaggio senza pari ai Membri e consentendo ai Partner di trasformare la loro passione per i viaggi in prosperità. Con una dinamica globale in crescita, l'azienda è pronta per traguardi ancora più importanti nei prossimi mesi.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International e uno dei più grandi club di viaggi a sottoscrizione al mondo. Dal suo lancio nel 2016, inCruises ha aggiunto più di un milione di Membri e Partner provenienti da oltre 200 paesi e territori. Con l'introduzione di inStays, nel 2022, i Membri hanno a disposizione 200.000 offerte di crociere, hotel e resort. I Membri del Club inCruises possono guadagnare Crediti Premio, che possono utilizzare per prenotare crociere, hotel e resort tramite il sito web di inCruises, disponibile in 17 lingue.

inGroup sta facendo una differenza significativa nella vita dei Membri del Club e offre un'attività di livello mondiale al suo crescente team di Partner. La base di Membri del Club inCruises cresce esclusivamente attraverso Partner indipendenti che possono guadagnare compensi condividendo i vantaggi esclusivi dell'abbonamento con altri.

inGroup International è profondamente impegnata ad essere un'azienda globale responsabile e sostiene attivamente Mercy Ships e altre iniziative di soccorso umanitario. Per ulteriori informazioni, visitare in.Group e inCruises.com.

Contact: Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

