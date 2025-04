inCruises alcanza un récord histórico de ingresos mensuales en marzo

SAN JUAN, Puerto Rico, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inCruises, el club de recompensas de viajes por suscripción más valioso del mundo, anuncia con orgullo que en marzo de 2025 alcanzó ingresos récord de $31.2 millones, la cifra mensual más alta en la historia de la compañía.

“Este logro refleja el tremendo y constante trabajo que se ha realizado tras bambalinas,” comentó Michael “Hutch” Hutchison, Cofundador y CEO. “Múltiples fuentes de ingreso están creciendo en paralelo, y eso es resultado directo de que nuestros equipos están entregando más valor a nuestros Miembros y Socios. Ver a nuestros clientes responder con tanto entusiasmo es la validación máxima—y estamos seguros de que esto es solo el comienzo del impulso global que estamos generando.”

Ese entusiasmo fue evidente en marzo, con 13,300 cruceros reservados y 11,400 pasajeros que zarparon a través de inCruises. Otro factor clave detrás de este desempeño récord es la estructura ampliada de Membresía de la compañía, que ahora incluye tres niveles simplificados e inclusivos—STARTER, CLASSIC, y PREMIUM. Cada opción permite a los viajeros obtener más por menos, con acceso exclusivo a INsider Pricing, valiosos Puntos de Recompensa y miles de experiencias de viaje en todo el mundo.

“Marzo registró un número récord de Miembros realizando sus pagos mensuales,” añadió Anthony Varvaro, CFO y COO de inGroup. “Eso es emocionante para todos, porque más Miembros Activos realizando pagos constantes significa mayor valor de Membresía para ellos, más reservas para nuestros proveedores de viajes y mayores ingresos para los Socios que refieren. Nuestros Socios Líderes obtuvieron un nuevo récord mensual de $6.2 millones en pagos por Bonos de Liderazgo de Equipo en marzo—lo que demuestra que todos ganan cuando los Miembros participan.”

inCruises mantiene su enfoque firme en su misión: enriquecer vidas ofreciendo un valor de viaje sin igual a los Miembros y empoderando a los Socios para convertir su pasión por los viajes en prosperidad. Con el impulso global creciendo, la compañía está preparada para alcanzar hitos aún mayores en los próximos meses.

Acerca de inGroup International e inCruises

inCruises es una división de inGroup International y uno de los clubes de viajes por suscripción más grandes del mundo. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha sumado a más de un millón de Miembros y Socios en más de 200 países y territorios.En 2022 se integró inStays, dando acceso a casi 200,000 ofertas de cruceros, hoteles y resorts. Los Miembros del Club inCruises pueden ganar Puntos de Recompensa, que pueden usar para reservar cruceros, hoteles y resorts a través del sitio web de inCruises, disponible en 17 idiomas.

inGroup está marcando una diferencia tangible en la vida de sus Miembros del Club y proporciona un negocio de clase mundial a su creciente equipo de Socios. La Membresía del Club inCruises crece exclusivamente a través de Socios independientes referidos, quienes pueden ganar compensaciones al compartir las ventajas exclusivas de la Membresía con otros.

inGroup International está profundamente comprometida con ser una empresa ciudadana positiva a nivel global y apoya activamente a Mercy Ships y otros esfuerzos de ayuda humanitaria. Para más información, visita in.Group e inCruises.com.

