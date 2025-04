Suspension des travaux sur l’information liée aux changements climatiques : un « pas vers l’arrière », selon CPA Canada

TORONTO, 28 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CPA Canada s’inquiète de la récente décision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières de suspendre leurs travaux sur les règles de communication obligatoire d’information liée aux changements climatiques, décision qu’elle voit comme un recul important à la fois pour la transparence des marchés et pour la compétitivité du Canada à l’échelle mondiale.

De plus en plus, les risques liés aux changements climatiques influent sur les activités des entreprises, d’où l’importance pour les investisseurs de pouvoir compter sur des informations cohérentes et comparables, qui favorisent la prise de décisions éclairées, soutient Pamela Steer, présidente et chef de la direction de CPA Canada.

« La suspension des travaux entourant un règlement sur la communication obligatoire d’information liée aux changements climatiques représente un recul regrettable à l’heure où le Canada doit plutôt regarder vers l’avant », poursuit-elle.

« Dans une économie mondiale où l’évaluation des risques liés aux changements climatiques est de plus en plus une condition préalable aux investissements, cette décision risque de rendre nos marchés moins attrayants pour les fournisseurs de capitaux internationaux, dont l’apport nous est pourtant vital pour stimuler l’innovation, la compétitivité et la croissance économique. »

Les investisseurs institutionnels ont déjà souligné que l’instauration de règles sur la communication obligatoire d’information permettrait au Canada d’améliorer sa position dans la course aux capitaux mondiaux.

« Bien que cette pause puisse donner aux entreprises le temps de développer leurs capacités internes en vue de communiquer l’information éventuellement exigée, le Canada ne peut pas se permettre d’être à la traîne, prévient Pamela Steer. Dans d’autres pays, les démarches vont bon train, ce qui fait qu’en retardant les travaux ici, on s’expose à un risque accru de voir la transparence décliner et la confiance des investisseurs s’amenuir. »

« Nous gardons espoir que ce ne soit qu’une pause temporaire et que le Canada renouvelle bientôt son engagement à l’égard de la cohérence et de la clarté, deux aspects essentiels au marché. »

