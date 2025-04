การประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานมีการเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในขณะที่ TERA-Award ดึงดูดผลงานเข้าร่วมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 785 ผลงา…

ฮ่องกง, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- เป็นหลักฐานของความเร่งรีบระดับโลกในการผลักดันเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ TERA-Award ในปีนี้ได้ดึงดูดนักประดิษฐ์จากทั่วโลก ทำลายสถิติการเข้าร่วมครั้งก่อน ๆ การแข่งขันพลังงานอัจฉริยะปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนเมษายนด้วยผลงานส่งเข้าแข่งขัน 785 ชิ้นจาก 76 ประเทศและภูมิภาค — สูงที่สุดในประวัติศาสตร์สี่ปีของงานนี้

เบื้องหลังสถิติที่น่าประทับใจคือความหลากหลายของนวัตกรรมในหกประเภท โดยพลังงานหมุนเวียนเป็นผู้นำ ผู้เข้าแข่งขันได้เสนอแนวคิดหลากหลายในด้านเชื้อเพลิงสีเขียว เทคโนโลยีไฮโดรเจน ระบบพลังงานอัจฉริยะ และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน — ทั้งหมดนั้นมุ่งเป้าหมายไปที่การแก้ปัญหาพลังงานที่เร่งด่วนที่สุดของโลก

"สิ่งที่เรากำลังเห็นคือการรวมตัวกันทั่วโลกที่น่าทึ่งในด้านนวัตกรรมพลังงาน" Alan Chan ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการจัดงาน TERA-Award กล่าว "การเข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนี้ยืนยันว่า TERA-Award ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกในการระบุและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานสำหรับอนาคต"

ขอบเขตระดับนานาชาติของการแข่งขันได้ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ สหรัฐอเมริกามีส่วนร่วม 12.5% ของจำนวนผลงาน ในขณะที่สหราชอาณาจักรและอินเดียตามมาด้วย 6.2% และ 8.7% ตามลำดับ การสมัครจากจีนแผ่นดินใหญ่ (18.1%) และฮ่องกง (5.5%) ยังคงแข็งแกร่ง แต่การเข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นจากยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกา แสดงให้เห็นถึงลักษณะระดับโลกของระบบนิเวศนวัตกรรมพลังงาน

นอกจากเงินรางวัลใหญ่ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ TERA-Award ยังมีประวัติความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วในการเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นความจริงเชิงพาณิชย์ ผู้เข้าร่วมก่อนหน้านี้อย่าง i2Cool ได้ปิดการระดมทุน Series A ด้วยการสนับสนุนจากผู้จัดการแข่งขัน Towngas ปัจจุบันสารเคลือบลดความร้อนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าของบริษัทตอนนี้ถูกนำไปใช้งานในระดับนานาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของ TERA-Award ที่มากกว่าการเป็นเพียงการยอมรับ

เช่นเดียวกับ Luquos Energy ที่ใช้การสนับสนุนจาก Towngas หลังจากการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อขยายระบบแบตเตอรี่แบบไหลที่ใช้กำมะถัน โดยมีโครงการสาธิตกำลังดำเนินการในเซินเจิ้นตอนนี้ ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า TERA-Award ช่วยเร่งให้การแก้ไขปัญหาของบริษัทจากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดได้อย่างไร

ขณะนี้ความสนใจมุ่งไปที่ขั้นตอนการตัดสินซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ Cui Yi นักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด คณะผู้เชี่ยวชาญจะประเมินผลงานที่ส่งเข้ามาในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ทางพาณิชย์ ความสามารถในการขยายขนาด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั่วโลก

จะมีการประกาศผู้ชนะในเดือนกรกฎาคม 2025 แต่สำหรับผู้เข้าร่วมหลายคน รางวัลที่แท้จริงนั้นมากกว่ารางวัลที่เป็นตัวเงิน TERA-Award ซึ่งสนับสนุนโดย Full Vision Capital มอบโอกาสให้ทีมชั้นนำเข้าถึงผู้นำอุตสาหกรรม นักลงทุนที่มีศักยภาพ และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มักมีค่ามากกว่าเงินทุนเพียงอย่างเดียว

สำหรับการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ:

The Hong Kong and China Gas Company Limited (Towngas)

โทร: +852 2963 3493

อีเมล: cad@towngas.com

