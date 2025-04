TERA-Award, 785건의 기록적인 출품작 쇄도하며 전 세계적인 에너지 혁신 증가 추세 반영

홍콩, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 기후 기술 솔루션에 대한 전 세계적인 관심이 점점 고조되고 있음을 증명하듯, 올해 TERA-Award 행사에는 전 세계 혁신가들이 몰려들어 이전 참가 기록을 경신할 정도로 성황리에 열렸다. 이 스마트 에너지 경연대회는 4월 초에 76개 국가 및 지역에서 785개 팀이 참가 신청을 마감했으며, 이는 4년 역사상 최고 기록에 해당한다.

이처럼 인상적인 수치 이면에는 6개 부문에 걸친 혁신의 태피스트리가 있으며, 재생 에너지가 선두를 달리고 있다. 참가자들은 친환경 연료, 수소 기술, 스마트 에너지 시스템, 지속 가능한 인프라 등 전 세계에서 가장 시급한 에너지 문제를 해결하기 위한 아이디어를 제출하였다.

TERA-Award 조직위원회 집행위원장인 Alan Chan은 “우리가 목격하고 있는 것은 에너지 혁신을 둘러싼 놀라운 글로벌 융합이다."라고 강조했다. 그는 또 “이처럼 참가 열풍이 커져가는 것은 TERA-Award가 미래의 에너지 솔루션을 발굴하고 육성하는 글로벌 플랫폼이 되었음을 확인시켜 준 것”이라고 밝혔다.

이번 행사의 국제적 영향력도 크게 확대되었다. 미국이 전체 출품작의 12.5%를 차지했고, 영국과 인도가 각각 6.2%와 8.7%로 그 뒤를 이었다. 중국 본토(18.1%)와 홍콩(5.5%)의 지원은 여전히 강세를 보였지만 유럽, 중동, 미주 지역에서의 참여 증가는 에너지 혁신 생태계의 글로벌한 특성을 보여준다.

100만 달러의 상금이 수여되는 TERA-Award는 아이디어를 상업적 현실로 전환하는 데 있어 검증된 실적을 보유하고 있다. 이전 참가자였던 i2Cool은 최근 대회 주최사인 Towngas의 지원을 받아 시리즈 A 펀딩을 마감했다. 이 회사의 무전기 냉각 코팅 기술은 현재 전 세계에 보급되어 단순한 기술력의 인정을 넘어 TERA-Award의 영향력을 입증하는 좋은 사례이다.

마찬가지로 Luquos Energy는 대회 참가 후 Towngas의 지원을 받아 유황 기반 플로우 배터리 시스템을 확장하여 현재 선전에서 데모 프로젝트를 진행 중이다. 이러한 사례는 주요 솔루션이 연구실에서 시장으로 상용화를 가속화하는 데 있어 가속화하는 데 있어 TERA-Award가 어떤 식의 역할을 하는 지 잘 보여준다.

이제 세계적인 재료 과학자인 스탠포드 대학교의 Cui Yi 교수가 이끄는 심사 단계에 이목이 집중된다. 전문가 패널은 기술 혁신, 상업적 실행 가능성, 확장성 및 잠재적 글로벌 영향력을 기준으로 제출된 작품을 평가하게 된다.

수상자는 2025년 7월에 발표될 예정이지만, 많은 참가자에게는 상금을 넘어서는 실질적인 상이 주어진다. Full Vision Capital의 지원을 받는 TERA-Award는 최고의 팀에게 업계 리더, 잠재적 투자자, 전략적 파트너 등 자금보다 더 가치 있는 자원에 접근할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

