منصة BTCC تحقق نموًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2025: حجم تداول قياسي بلغ 815 مليار دولار، وحماية معززة للمستخدم، والمزيد من المبادرات التي تركز على المستخد…

أعلنت BTCC‏، أقدم منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن نمو ملحوظ في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي حجم التداول 815 مليار دولار. كشفت المنصة النقاب عن زيادة ملحوظة في نشاط التداول، والتوسع في الخدمات، وتعزيز التزاماتها بأمن المستخدمين.

ارتفاع تداول العقود الآجلة بنسبة 71% يعزز أداء الربع الأول

حققت BTCC نموًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي حجم تداول العقود الآجلة 720 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 71% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. وحقق التداول الفوري نموًا قويًا، ليصل إلى 95 مليار دولار، بزيادة بلغت 54% مقارنةً بالربع السابق. وقد أدرجت المنصة مجموعة متنوعة من العملات الشهيرة، بما في ذلك PI وTRUMP وAI16Z، لتلبية احتياجات المتداولين المتنوعين الذين يبحثون عن عملات مشفرة مبتكرة ورائجة في السوق.

أظهرت قاعدة المستخدمين قفزة ملحوظة أيضًا، حيث تجاوزت 7 ملايين مستخدم لتصل إلى 7.04 ملايين مستخدم مُسجَّل بنهاية الربع الأول من عام 2025. ويعكس هذا الإنجاز تزايد الثقة في بورصة BTCC كمنصة موثوقة وتوسعها المتسارع على مستوى العالم.

صندوق احتياطي لمواجهة المخاطر بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لحماية 280,000 متداول

عَزَّزت BTCC التزامها بأمن أصول المستخدمين بإضافة 4.3 ملايين دولار إلى صندوق احتياطي المخاطر في الربع الأول، ليصل الإجمالي التراكمي إلى أكثر من 15 مليون دولار. وقد ساعد هذا الإجراء الوقائي بالفعل قرابة 280,000 مستخدم في الربع الأول من هذا العام، حيث تم توفير تغطية شاملة لحسابات الرصيد السالب خلال التقلبات الشديدة في السوق وتعويض المتداولين المتأثرين بحالات فشل النظام.

قال Alex، رئيس العمليات في بورصة BTCC: "تواجه الأصول المشفرة فرصًا وتحديات غير مسبوقة في ظل تقلبات السوق العالمية الراهنة، التي تشهد صراعات جيوسياسية وعدم استقرار على صعيد الاقتصاد الكلي."

"بالنسبة لمستخدمينا، هذا وقت التحديات والفرص على حدٍ سواء. نحن فخورون ببيانات الربع الأول التي حققناها، والتي تعكس التزامنا بحماية أموال المستخدمين وبناء الثقة. وتتمثل مهمتنا في أن نكون ركيزة ثابتة خلال تقلبات السوق، مع السعي الفعّال لتقليل المخاطر وتأسيس مجتمع قائم على الثقة والموثوقية في الوقت ذاته."

منح الأولوية للمبادرات التي تركز على تلبية احتياجات المستخدمين

نفذت BTCC حملات وتحسينات على الخدمة خلال الربع الأول من عام 2025، بالإضافة إلى تعزيز حماية المستخدم. وزعت البورصة 5 ملايين دولار أمريكي كمكافآت عبر حملات موجهة خصيصًا لشرائح متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك المستخدمين الجدد والمستخدمين القدامى والمبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة العالية.

كما تم تحديث برنامج كبار الشخصيات (VIP) في الربع الأول لتلبية احتياجات المتداولين ذوي التداولات الكبيرة. وشملت التحديثات هياكل رسوم أكثر تنافسية، وإدخال فترات حماية لحالة كبار الشخصيات (VIP)، ومكافآت ترقية كبيرة، وتجارب فاخرة حصرية، وغيرها من المزايا.

عَزَّزت المنصة التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات عبر المشاركة الفعالة في مختلف المبادرات الخيرية، مثل التعاون مع مؤسسة Red Eagle، ما يعكس حرصها على رد الجميل للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

رعاية مؤتمر TOKEN2049 وإطلاق نظام إثبات الاحتياطي قريبًا

ستشارك منصة BTCC، في إطار خططها المستقبلية، كراعٍ ذهبي في مؤتمر TOKEN2049، إحدى أبرز الفعاليات في هذا المجال، والمقرر إقامته في دبي يومي 30 أبريل و1 مايو. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط المنصة للإعلان عن نظام إثبات الاحتياطي (PoR) قريبًا، ما سيعزز الشفافية والأمان لمستخدميها.

تستكشف BTCC فرص الرعاية الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة انتشار علامتها التجارية في المناطق الرئيسية بهدف تعزيز مكانتها في السوق. وبينما تواصل BTCC تطوير خدماتها مع إعطاء الأولوية لحماية المستخدمين، فإن المنصة مُجهزة تجهيزًا جيدًا لتحقيق الازدهار في الربع القادم، مدعومةً بقاعدة مستخدمين قوية وأحجام تداول قياسية.

نبذة عن منصة BTCC

تأسست BTCC في عام 2011، وهي منصة عالمية رائدة لتداول العملات المشفرة برؤية تتمثل في جعل تداول العملات المشفرة موثوقًا وفي متناول الجميع. وتواصل BTCC تقديم الابتكار والأمان وتجربة مستخدم لا مثيل لها في عالم العملات المشفرة، بفضل حضور قوي في أكثر من 100 دولة ومنطقة، وقاعدة مستخدمين تتجاوز 7.04 مليون مستخدم.

