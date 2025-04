Avyana Litigation Funding fortalece su modelo estratégico con nuevos socios expertos en derecho y finanzas

Avyana Litigation Funding

VIENNA, AUSTRIA, April 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cuando las empresas enfrentan disputas legales, se ven expuestas no solo a riesgos jurídicos, sino también a una presión financiera significativa. Los procesos judiciales suelen implicar altos costos sin garantías de éxito, especialmente en situaciones de crisis como los procedimientos concursales. La financiación de litigios ha emergido como una herramienta estratégica para responder a este desafío.

Avyana Litigation Funding, empresa especializada en este ámbito, ha dado un paso importante con la incorporación estratégica de dos destacados expertos: el Dr. Tillmann Lauk (LL.M.), ex miembro del consejo global de Deutsche Bank, y el Dr. Raphael Nagel (LL.M.), empresario con amplia trayectoria en el sector del private equity. Esta alianza fortalece su modelo de negocio y refuerza su misión de democratizar el acceso a la justicia empresarial.

Litigios como activo estratégico

“La financiación de litigios no se limita a cubrir costes legales; permite transformar reclamaciones en activos estratégicos”, señala el Dr. Raphael Nagel. A través de este modelo, las empresas pueden hacer valer derechos legales sin comprometer recursos operativos. En caso de éxito, los beneficios se comparten; en caso contrario, no existe obligación de reembolso, mitigando el riesgo procesal de forma efectiva.

Además, Avyana ofrece a las empresas la posibilidad de vender reclamaciones judiciales a través de una red de socios especializados, generando liquidez inmediata y reduciendo la exposición jurídica en sus balances. Esta opción es especialmente útil en contextos de reestructuración e insolvencia.

“Muchas empresas tienen activos legales latentes que no aprovechan por falta de medios o de estrategia procesal”, añade el Dr. Tillmann Lauk. “Nuestro modelo permite hacer líquido ese valor sin necesidad de esperar años a una sentencia.”

Un modelo colaborativo con alcance internacional

Una de las principales fortalezas de Avyana Litigation Funding es su estrecha colaboración con despachos de abogados de primer nivel, empresas afectadas por conflictos y administradores concursales. Esta red permite seleccionar casos con alto potencial de recuperación, respaldados por equipos jurídicos especializados y planes procesales rigurosos.

Las áreas de intervención incluyen:

Disputas comerciales complejas

Reclamaciones por daños y perjuicios

Ejecución de contratos incumplidos

Conflictos entre socios o accionistas

En procedimientos concursales con masa insuficiente, Avyana facilita acciones de rescisión o responsabilidad, optimizando la recuperación para los acreedores sin afectar los activos disponibles de la empresa intervenida.

Criterios de inversión sólidos y enfoque disciplinado

Cada caso financiado por Avyana es sometido a un proceso de análisis exhaustivo que combina experiencia jurídica y criterios financieros. Se consideran factores como el mérito legal, la viabilidad de ejecución, el riesgo de contraparte y el potencial de retorno. Este enfoque disciplinado, heredado de la experiencia de sus líderes en banca, reestructuración y private equity, garantiza decisiones alineadas con estándares internacionales.

Actualmente, Avyana Litigation Funding opera en Europa, Oriente Medio y mercados emergentes seleccionados, con un enfoque en disputas de alto valor que requieren soluciones estructuradas y experiencia especializada.

Una herramienta clave para el entorno jurídico actual

El crecimiento de la financiación de litigios y la venta estructurada de reclamaciones responde a una necesidad creciente en el entorno empresarial moderno: proteger derechos legítimos sin afectar la capacidad operativa ni depender de la disponibilidad inmediata de capital.

“Ya sea una empresa con litigios pendientes, un despacho legal en busca de soluciones para sus clientes, o un administrador concursal que necesita maximizar activos, nuestro modelo ofrece una alternativa práctica y eficaz”, concluye el Dr. Nagel.

Avyana Litigation Funding reafirma así su compromiso con la eficiencia, la justicia y el valor estratégico, convirtiéndose en un actor clave para quienes buscan convertir el riesgo legal en una oportunidad de recuperación.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.