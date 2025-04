Rush Factory Oyj

28.4.2025 klo 11.20

Rush Factory Oyj on toteuttanut 28.10.2024 allekirjoittamaansa ehdolliseen rahoitussopimukseen liittyneen suunnatun osakeannin

Rush Factory Oyj (”Yhtiö”) allekirjoitti 28.10.2024 PM Ruukki Oy:n ja Jerovit Advisory Oy:n (”Sijoittajat”) sekä Niemelän Markka & Ropo Oy:n kanssa ehdollisen rahoitussopimuksen, jota muutettiin muutossopimuksella 18.3.2025 (”Rahoitusjärjestely”). Rahoitusjärjestelyn mukaan Sijoittajat tarjoavat Yhtiölle yhteensä 400 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta (”Sijoitus”). Osana Rahoitusjärjestelyä ja ennen suunnatun osakeannin toteuttamista Yhtiön nykyisten velkojien Niemelän Markka & Ropo Oy:n ja Markus Niemelän 409 180,30 euron saatavat konvertoidaan Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Rahoitusjärjestelyssä osapuolet sopivat, että Rush Factory järjestäisi suunnatun osakeannin, jossa Sijoittajat saisivat yhteensä 400 000 euron sijoituksella kumpikin omistus- ja ääniosuuden, mikä vastaa kummankin osalta 25 prosenttia ja yhteensä 50 prosenttia kaikista Rush Factoryn osakkeista välittömästi Niemelän Markka & Ropo Oy:lle ja Markus Niemelälle suunnatun osakeannin jälkeen. Ennen suunnatun annin toteutumista Jerovit Advisory Oy on siirtänyt saatavansa ja merkintäoikeutensa tytäryhtiölleen Jerovit Investment Oy:lle.

Yhtiö on 16.4.2025 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt Rahoitusjärjestelyyn liittyvästä suunnatusta osakeannista. Rahoitusjärjestelyssä Yhtiö on laskenut liikkeeseen 4 167 334 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”). Rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti Sijoittajille laskettiin liikkeeseen yhteensä 3 264 066 Uutta Osaketta 0,123 euron osakekohtaisella merkintähinnalla, josta osa maksettiin kuittaamalla Sijoittajien Yhtiöltä olevaa saatavaa. Niemelän Markka & Ropo Oy:lle ja Markus Niemelälle laskettiin liikkeeseen yhteensä 903 268 Uutta Osaketta 0,453 euron osakekohtaisella merkintähinnalla, ja merkinnät maksettiin kokonaisuudessaan kuittaamalla heidän Yhtiöltä olevaa saatavaa.

Suunnatun osakeannin myötä Yhtiön osakkeiden määrä nousee 6 528 132 osakkeeseen. Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin tänään 28.4.2025.

Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

