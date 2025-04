Axi มอบสเปรดแคบอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ในตลาดสำคัญต่าง ๆ รวมถึงทองคำ สกุลเงินดิจิทัล…

ซิดนีย์ , April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi โบรกเกอร์ซื้อขายออนไลน์ชั้นนำของโลกภูมิใจที่จะประกาศความมุ่งมั่นล่าสุดที่ตนมีในด้านการกำหนดราคาระดับชั้นนำในวงการ พร้อมสเปรดที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากที่สุดในตลาด ปัจจุบันเทรดเดอร์สามารถเข้ารับสเปรดที่ต่ำเพียง 0.15 ดอลลาร์สำหรับทองคำ 15 ดอลลาร์สำหรับ Bitcoin และเพียง 0.7 pips สำหรับ EUR/USD ทำให้ Axi เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทั้งเทรดเดอร์รายย่อยและเทรดเดอร์มืออาชีพ

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2007 Axi ได้สร้างชื่อเสียงขึ้นบนรากฐานด้านความโปร่งใส ความรวดเร็ว และบริการที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ โบรกเกอร์ดังกล่าวยังคงยึดมั่นในภารกิจนี้ โดยนำเสนอการดำเนินการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม พร้อมมีความหน่วงต่ำเพียง 29 มิลลิวินาที แม้กระทั่งในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง

“เราเชื่อว่าเทรดเดอร์สมควรได้รับไม่เพียงแค่ต้นทุนที่ต่ำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความซื่อสัตย์และประสิทธิภาพที่สามารถไว้วางใจได้อีกด้วย” Louis Cooper ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Axi กล่าว “เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ลูกค้าของเราเทรดด้วยความมั่นใจได้เสมอ และข้อเสนอล่าสุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่เรามีต่อการส่งมอบมูลค่าที่แท้จริง”

เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น Axi จึงสนับสนุนให้เทรดเดอร์เปรียบเทียบสเปรดของ Bitcoin และ Ethereum และตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลและปัจจัยสนับสนุนด้านความโปร่งใสของราคาและการดำเนินการที่เหนือกว่า

จุดเด่นสำคัญ:

สเปรดทองคำเริ่มต้นที่ 0.15 ดอลลาร์

สเปรดของ Bitcoin เริ่มต้นที่ 15 ดอลลาร์

สเปรด EUR/USD เริ่มต้นที่ 0.7 pips

ความหน่วงในการดำเนินการต่ำเพียง 29 มิลลิวินาที

ไม่ว่าคุณจะซื้อขายฟอเร็กซ์ ทองคำ หรือสกุลเงินดิจิทัล Axi ก็มีเครื่องมือและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการย่างก้าวในตลาดปัจจุบันด้วยความรวดเร็วและความมั่นใจ

เกี่ยวกับ Axi:

Axi เป็นบริษัทซื้อขาย FX และ CFD ออนไลน์ระดับโลกที่มีลูกค้าหลายพันรายในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก Axi เสนอ CFD สำหรับสินทรัพย์หลายประเภท เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ทองคำ น้ำมัน กาแฟ และอีกมากมาย

ที่ Axi เราภาคภูมิใจในชื่อเสียงที่เรามีในฐานะโบรกเกอร์ที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม โดยมอบบริการที่ยอดเยี่ยมและเงื่อนไขการซื้อขายให้กับลูกค้ามาตั้งแต่ปี 2007 นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าเราทำได้เหนือชั้นกว่ามาตรฐานสูงสุดในวงการนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.axi.com

