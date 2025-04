アクシ (Axi)、金・暗号資産・外国為替など主要市場で業界最狭水準のスプレッドを提供

シドニー発, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界的なオンライン取引ブローカーであるアクシは、業界をリードする価格設定への最新の取り組みとして、市場で最も競争力のあるスプレッドを提供することを発表した。 トレーダーは現在、金でわずか0.15米ドル (約21円)、ビットコインで15米ドル (約2,138円)、ユーロ/米ドルでわずか0.7ピップというタイトなスプレッドにアクセス可能となっており、アクシは個人投資家およびプロフェッショナルトレーダーの双方にとって最有力の選択肢となっている。

2007年の創業以来、アクシは透明性、スピード、顧客中心のサービスを基盤にその評判を築いてきた。 同社は、高い市場変動時においても遅延29ミリ秒という低レイテンシーで卓越した取引執行を提供することにより、この使命を引き続き貫いている。

アクシ (Axi) の最高商務責任者 (CCO) であるルイス・クーパー (Louis Cooper) は以下のように述べている。「トレーダーには、低コストだけでなく、信頼できる誠実さとパフォーマンスも必要であると私たちは信じています。 当社の目標は常に、お客様が自信を持って取引できるよう支援することであり、今回の新たな提供内容は、真の価値を提供し続けるという当社の継続的な取り組みを反映するものです」。

デジタル資産の人気が高まる中、アクシはトレーダーに対し、ビットコインおよびイーサリアムのスプレッドを比較し、価格の透明性と優れた執行力に基づいた取引判断を促している。

主な特長:

金のスプレッド:0.15米ドル(約21円)から

ビットコインのスプレッド:15米ドル(約2,138円)から

ユーロ/米ドルのスプレッド:0.7ピップから

執行レイテンシー:最小29ミリ秒

外国為替、金、暗号資産のいずれを取引する場合でも、アクシは今日の市場をスピーディーかつ自信を持って乗り切るために必要なツールと取引環境を提供している。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100か国以上に数万人の顧客を抱えている。 アクシは、外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

アクシは、2007年より顧客に卓越したサービスと取引環境を提供してきた、誠実かつ公正なブローカーとしての評判に誇りを持っている。 また、業界最高水準を上回ることを目指し、世界各国の主要な規制当局とも連携している。

詳細は、以下を参照されたい:www.axi.com

mediaenquiries@axi.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/589c4032-234d-4cb8-8f97-428d2ca0c850

