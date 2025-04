C30 Dual 的雙鏡頭可協助父母

香港, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 智能家居科技領導者 IMILAB 將於 4 月 30 日發布 IMILAB C30 Dual。 C30 Dual 具有雙鏡頭監察和本地人工智能偵測功能,有助新手父母和寵物主人監察嬰兒和寵物。

3K+3K 直播畫面和聊天功能

IMILAB C30 Dual 配備兩個 3K 即時監察畫面,雙向音訊可實現即時通訊。 此外,僅需少量光線即可顯示清晰的全彩畫面,即使在夜間亦是如此。

雙角度監察

C30 Dual 配備兩個獨立鏡頭,即使兒童和寵物位於不同方向,家長亦能輕鬆監察。 這款室內攝像頭具有 360° 覆蓋範圍和 6 倍變焦功能,可捕捉每個細節,包括趣味時刻。

本地人工智能偵測

接收由 C30 Dual 偵測到的重要事件通知。 本地人工智能偵測涵蓋人類、寵物、嬰兒哭叫、火災和煙霧 (測試版)。 由於人工智能偵測在本地處理數據,因此無需訂閱。

應用程式連線

Xiaomi/Mi Home App 是一款多合一應用程式,讓您無需在家即可存取 C30 Dual。

靈活的影片儲存方式

無需訂閱,用戶可將由 C30 Dual 拍攝的影片儲存在本地 MicroSD 卡中 (最大容量 256 GB)。 或者,用戶亦可選擇基於訂閱的雲端選項。

多種安裝方式

用戶可以將 C30 Dual 安裝在桌面或天花板上,以獲得更多樣化的視角。 這亦是我們第一款透過 WiFi-6 支援 2.4GHz 和 5GHz 的室內攝像頭,速度更快,延遲更少。

語音助手

C30 Dual 兼容 Amazon Alexa 和 Google Assistant,方便用戶輕鬆使用語音控制功能。

發售日期

C30 Dual 將於 4 月 30 日在 Amazon、imilabglobal.com 和 AliExpress 發售。

關於 IMILAB

IMILAB 成立於 2014 年,是一個智能家居品牌,致力為小家庭提供靈活、即插即用、覆蓋室內外空間的家居安全解決方案。 IMILAB 透過與 Mihome (Xiaomi AIoT 生態系統的組成部分) 和 Aliyun (Alibaba AIoT 生態系統的重要組成部分) 等知名夥伴建立強大的合作關係,已向全球家庭提供了超過 7500 萬種產品。 我們不斷突破創新界限,公司的目標是透過簡單易用的方式,確保智能家居安全。

聯絡方式:pr@imilab.com

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47b3dd46-b590-417c-8d82-9caa5a9a362a

