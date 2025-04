เลนส์คู่ของ C30 Dual ช่วยให้ผู้ปกครองอุ่นใจยิ่งขึ้น

ฮ่องกง, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMILAB ผู้นำด้านเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ เตรียมเปิดตัว IMILAB C30 Dual ในวันที่ 30 เมษายน โดย C30 Dual ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองมือใหม่และเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการความช่วยเหลือในการเฝ้าดูแลทารกและสัตว์เลี้ยง ด้วยระบบเฝ้าระวังแบบเลนส์คู่และการตรวจจับด้วย AI ในตัว

ภาพสด 3K+3K และการสนทนา

IMILAB C30 Dual มาพร้อมกับการแสดงภาพสดจากกล้องสองตัวความละเอียด 3K รวมถึงระบบเสียงสองทางที่ช่วยให้สามารถสื่อสารได้ตามเวลาจริง นอกจากนี้ ยังต้องการแสงน้อยลงในการแสดงภาพสีเต็มรูปแบบที่คมชัด แม้ในเวลากลางคืน

การเฝ้าระวังสองมุมมอง

C30 Dual มาพร้อมกับเลนส์อิสระสองตัว ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถเฝ้าดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงได้พร้อมกัน แม้จะอยู่คนละทิศทาง ด้วยการครอบคลุมมุมมอง 360° และการขยายได้ 6 เท่า กล้องภายในบ้านนี้จึงบันทึกได้ทุกรายละเอียด รวมถึงช่วงเวลาอบอุ่นใจและเหตุการณ์น่าขบขัน

การตรวจจับด้วย AI ในตัว

รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญที่ตรวจจับได้โดย C30 Dual การตรวจจับด้วย AI ในตัวครอบคลุมทั้งมนุษย์ สัตว์เลี้ยง เสียงร้องของทารก ไฟ และควัน (เวอร์ชันเบต้า) ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก เนื่องจากการตรวจจับด้วย AI จะประมวลผลข้อมูลภายในเครื่อง

การเชื่อมต่อผ่านแอปฯ

แอปฯ Xiaomi/Mi Home เป็นแอปฯ ครบวงจรที่ให้การเข้าถึง C30 Dual ของคุณได้แม้ขณะไม่ได้อยู่ที่บ้าน

การจัดเก็บวิดีโอที่ยืดหยุ่น

วิดีโอจาก C30 Dual สามารถจัดเก็บในการ์ด MicroSD (รองรับสูงสุด 256 GB) ได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก นอกจากนี้ มีตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบมีค่าใช้จ่ายให้เลือกใช้งาน

การติดตั้งที่หลากหลาย

C30 Dual สามารถติดตั้งได้ทั้งบนโต๊ะหรือบนเพดาน เพื่อมุมมองที่หลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นกล้องภายในอาคารรุ่นแรกของเราที่รองรับทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ผ่าน WiFi-6 เพื่อความเร็วที่สูงขึ้นและความหน่วงที่ต่ำลง

ผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียง

C30 Dual สามารถใช้งานร่วมกับ Amazon Alexa และ Google Assistant เพื่อความสะดวกในการควบคุมด้วยเสียง

การวางจำหน่าย

C30 Dual วางจำหน่ายในวันที่ 30 เมษายน ผ่านทาง Amazon, imilabglobal.com และ AliExpress

เกี่ยวกับ IMILAB

IMILAB ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เป็นแบรนด์บ้านอัจฉริยะที่มุ่งมั่นในการให้บริการครอบครัวขนาดเล็ก ด้วยโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่ยืดหยุ่น ติดตั้งง่าย พร้อมใช้งาน ครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร IMILAB ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์กว่า 75 ล้านรายการสู่บ้านเรือนทั่วโลก ผ่านความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียง เช่น Mihome (ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Xiaomi AIoT) และ Aliyun (องค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ Alibaba AIoT) ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายขีดจำกัดของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เรามีเป้าหมายที่จะทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้

ข้อมูลการติดต่อ: pr@imilab.com

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47b3dd46-b590-417c-8d82-9caa5a9a362a

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.