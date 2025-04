Lentes Duplas do C30 Dual Ajudam os Pais

HONG KONG, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A IMILAB, líder em tecnologia de smart home, lançará o IMILAB C30 Dual em 30 de abril. Com vigilância de lente dupla e detecções locais de IA, o C30 Dual ajuda novos pais e donos de animais de estimação que precisam de monitorar bebês e animais de estimação.

Visualização e Bate-Papo ao Vivo 3K+3K

O IMILAB C30 Dual oferece dois feeds de vigilância ao vivo 3K, enquanto o áudio bidirecional permite a comunicação em tempo real. Além disso, ele exige menos luz para exibir imagens nítidas em cores, mesmo à noite.

Vigilância de Dois Ângulos

O C30 Dual tem duas lentes independentes, permitindo que os pais monitorem crianças e animais de estimação, mesmo que estejam em direções diferentes. Com cobertura de 360° e zoom de 6x, a câmera interna captura todos os detalhes, incluindo momentos inocentes e engraçados.

Detecções Locais de IA

Receba notificações de atividades importantes detectadas pelo C30 Dual. As detecções locais de IA incluem de pessoas, animais de estimação, choro de bebê, incêndio e fumaça (beta). Sem necessidade de assinatura pois a detecção de IA processa os dados localmente.

Conexão do Aplicativo

O aplicativo Xiaomi/Mi Home é o aplicativo completo para acessar o C30 Dual sem estar em casa.

Armazenamento de Imagens Flexíveis

Imagens do C30 Dual podem ser armazenadas localmente em um cartão MicroSD (até 256 GB) sem necessidade de assinatura. Alternativamente, uma opção de nuvem baseada em assinatura está disponível.

Instalação Versátil

Instale o C30 Dual em uma mesa ou no teto para maior variedade de ângulos de visão. Esta é a nossa primeira câmera interna compatível com 2,4 GHz e 5 GHz via WiFi-6 com velocidades mais rápidas e menor latência.

Assistentes de Voz

O C30 Dual é compatível com Amazon Alexa e Google Assistant para controle de voz conveniente.

Disponibilidade

O C30 Dual estará disponível em 30 de abril na Amazon , imilabglobal.com e AliExpress.

Sobre a IMILAB

Fundada em 2014, a IMILAB é uma marca de smart homes dedicada a atender famílias pequenas com soluções plug-and-play flexíveis de segurança doméstica que abrangem espaços internos e externos. A IMILAB entregou mais de 75 milhões de produtos a residências em todo o mundo através de fortes parcerias com players bem conhecidos como a Mihome (parte do ecossistema Xiaomi AIoT) e a Aliyun (uma parte essencial do ecossistema Alibaba AIoT). Com a continuidade da nossa expansão dos limites da inovação, o nosso objetivo é tornar a segurança das smart homes mais fácil e acessível.

Informações de Contato: pr@imilab.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47b3dd46-b590-417c-8d82-9caa5a9a362a

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.