Dwi Lensa milik C30 Dual Menyediakan Bantuan kepada Ibu Bapa

HONG KONG, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMILAB, peneraju dalam teknologi rumah pintar, akan mengeluarkan IMILAB C30 Dual pada 30 April. Dengan pengawasan dwi-lensa dan pengesanan AI setempat, C30 Dual membantu ibu bapa dan pemilik haiwan peliharaan baharu yang memerlukan sokongan semasa memantau bayi dan haiwan peliharaan mereka.

Paparan Langsung dan Sembang 3K+3K

IMILAB C30 Dual menampilkan dua suapan pengawasan langsung 3K manakala audio dua hala membolehkan komunikasi masa nyata. Selain itu, dengan hanya sedikit cahaya, rakaman berwarna penuh yang jelas tetap dapat dipaparkan, termasuk pada waktu malam.

Pengawasan Dwi Sudut

C30 Dual mempunyai dua lensa bebas yang membolehkan ibu bapa memantau anak-anak dan haiwan peliharaan, walaupun mereka berada dalam arah yang berbeza. Dengan liputan 360° dan zum 6x, kamera dalaman ini merakam setiap perincian, termasuk momen yang menyeronokkan dan lucu.

Pengesanan AI Setempat

Terima pemberitahuan untuk aktiviti penting yang dikesan oleh C30 Dual. Pengesanan AI setempat merangkumi manusia, haiwan peliharaan, tangisan bayi, api dan asap (beta). Langganan tidak diperlukan kerana pengesanan AI memproses data secara setempat.

Sambungan Aplikasi

Dengan aplikasi semua dalam satu Xiaomi/Mi Home, anda boleh mengakses C30 Dual tanpa perlu berada di rumah secara fizikal.

Storan Rakaman Fleksibel

Rakaman daripada C30 Dual boleh disimpan secara setempat dalam kad MicroSD (sehingga 256 GB) tanpa langganan. Sebagai alternatif, pilihan awan berasaskan langganan juga tersedia.

Pemasangan Serba Guna

Pasang C30 Dual pada meja atau siling untuk kepelbagaian sudut tontonan yang lebih baik. Ini juga merupakan kamera dalaman pertama kami yang menyokong 2.4GHz dan 5GHz melalui WiFi-6 untuk kelajuan yang lebih pantas dan kependaman yang lebih rendah.

Pembantu Suara

C30 Dual serasi dengan Amazon Alexa dan Google Assistant untuk kawalan suara yang mudah.

Ketersediaan

C30 Dual akan tersedia pada 30 April di Amazon, imilabglobal.com dan AliExpress.

Perihal IMILAB

Diasaskan pada tahun 2014, IMILAB ialah jenama rumah pintar yang berdedikasi untuk menyediakan penyelesaian keselamatan rumah fleksibel dan mudah dipasang yang merangkumi ruang dalaman dan luaran kepada keluarga kecil. IMILAB telah menghantar lebih daripada 75 juta produk ke rumah di seluruh dunia melalui kerjasama kukuh dengan pemain industri terkenal seperti Mihome (sebahagian daripada Xiaomi AIoT Ecosystem) dan Aliyun (bahagian penting dalam Alibaba AIoT Ecosystem). Dalam usaha kami melangkaui sempadan inovasi, matlamat kami adalah untuk menjadikan keselamatan rumah pintar mudah dan boleh diakses.

Maklumat Hubungan: pr@imilab.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47b3dd46-b590-417c-8d82-9caa5a9a362a

