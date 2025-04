아이가 있는 부모의 눈이 되어주는 C30 Dual의 듀얼 렌즈 (Dual Lenses)

홍콩, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 스마트 홈 기술을 선도하는 IMILAB이 4월 30일 IMILAB C30 듀얼을 출시한다고 발표했다. 듀얼 렌즈 감시 및 로컬 AI 감지 기능을 갖춘 C30 Dual은 유아들과 반려동물을 모니터링할 때 도움이 필요한 초보 부모와 반려동물 보호자를 지원한다.

3K+3K 라이브 뷰 및 채팅

IMILAB C30 Dual 모델은 2개의 3K 라이브 감시 피드를 제공하며 양방향 오디오를 통해 실시간 커뮤니케이션이 가능하다. 또한 야간에도 적은 빛의 양으로도 선명한 풀 컬러 영상 표시를 지원한다.

듀얼 앵글 감시

C30 Dual에는 두 개의 독립적인 렌즈가 있어 부모가 서로 다른 방향에 위치해 있더라도 자녀와 반려동물의 모니터링이 가능하다. 360° 커버리지와 6배 줌 기능을 갖춘 이 실내용 카메라를 통해 정서적으로 고양되는 가슴 따뜻하면서도 (wholesome) 재미있는 순간을 포함한 모든 디테일의 포착이 가능해진다.

로컬 AI 감지

C30 Dual이 감지한 중요한 활동에 대한 알림 기능도 제공한다. 로컬 AI 감지에는 사람, 애완동물, 아기 울음소리, 화재 및 연기(베타)가 포함된다. AI 감지는 로컬에서 데이터를 처리하므로 별도의 구독이 필요없다.

앱 연결

Xiaomi/Mi Home 앱은 집에 있지 않아도 C30 Dual에 액세스할 수 있는 올인원 앱이다.

유연한 영상 저장

C30 Dual의 영상은 구독 없이도 MicroSD 카드(최대 256GB)에 로컬로 저장할 수 있습니다. 또는 구독 기반 클라우드 옵션을 사용할 수도 있다.

다양한 설치

C30 Dual을 테이블이나 천장에 설치하면 더 다양한 시야각을 확보할 수 있다. 이 카메라는 더 빠른 속도와 짧은 지연 시간을 위해 Wi-Fi-6를 통해 2.4GHz 및 5GHz를 지원하는 최초의 실내용 카메라이다.

음성 어시스턴트

C30 Dual은 편리한 음성 제어를 위해 Amazon Alexa 및 Google Assistant와 호환이 가능하다.

가용성

C30 Dual은 4월 30일부터 Amazon, imilabglobal.com, AliExpress.

에서 구입이 가능하다.

IMILAB 소개

2014년에 설립된 IMILAB은 소규모 가족을 위한 유연한 플러그 앤 플레이 홈 보안 솔루션 전문 기업으로 실내 및 실외 공간을 모두 커버하는 스마트 홈 브랜드이다. IMILAB은 샤오미 AIoT 에코시스템의 일부인 미홈(Mihome), 알리바바 AIoT 에코시스템의 핵심인 알리윤(Aliyun) 등 유명 업체와의 강력한 파트너십을 통해 전 세계 가정에 7500만 개 이상의 제품을 공급해왔다. 혁신의 경계를 계속 넓혀가면서 스마트 홈 보안을 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 하는 것이 목표이다.

연락처 정보: pr@imilab.com

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47b3dd46-b590-417c-8d82-9caa5a9a362a

