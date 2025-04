C30 Dualのデュアルレンズが親を支援する

香港発, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- スマートホームテクノロジーのリーダーであるアイミーラボ (IMILAB) は、4月30日にアイミーラボC30 Dualを発売する予定である。 デュアルレンズ監視とローカルAI検出を備えたC30 Dualは、乳児やペットの見守りでサポートが必要な新米の親やペットの飼い主を支援する。

3K+3Kライブビューおよびチャット

アイミーラボC30 Dualは、2つの3Kライブ監視フィードを搭載しており、双方向オーディオによりリアルタイムのコミュニケーションを実現する。 また、より少ない光量で、夜間でも鮮明なフルカラー映像を表示できる。

デュアルアングル監視

C30 Dualには2つの独立したレンズがあり、親は子供やペットが別々の方向にいても監視することができる。 この屋内カメラは、360°の撮影範囲と6倍ズームを備えており、健康そうな様子や面白い瞬間など、あらゆる細部を撮影する。

ローカルAI検出

C30 Dualが検出した重要なアクティビティの通知を受け取ることができる。 ローカルAI検出 (ベータ版) には、人、ペット、乳児の泣き声、火事、煙が含まれている。 AI検出はローカルでデータを処理するため、サブスクリプションは必要ない。

アプリ接続

Xiaomi/Miホームアプリは、外出先からでもC30 Dualにアクセスできるオールインワンアプリである。

柔軟な映像のストレージ

C30 Dualの映像は、サブスクリプションなしでMicroSDカード (最大256GB) にローカル保存可能。 また、サブスクリプションのクラウドオプションも利用可能。

多様な設置方法

C30 Dualをテーブルや天井に設置すると、広い視野角が得られる。 また、WiFi-6経由で2.4GHzと5GHzをサポートし、高速化と低レイテンシーを実現した当社初の屋内用カメラである。

音声アシスタント

C30 Dualは、Amazon AlexaとGoogle Assistantに対応しており、便利な音声コントロールが可能。

発売日

C30 Dualは、4月30日にAmazon、imilabglobal.com、AliExpressで発売される。

アイミーラボについて

2014年に設立されたアイミーラボは、屋内と屋外の両方を対象とする、柔軟性のあるプラグアンドプレイのホームセキュリティソリューションで、小規模な家庭へのサービスの提供に特化したスマートホームブランドである。 アイミーラボは、Mihome (シャオミ (Xiaomi) AIoTエコシステムの一部) やAliyun (アリババ (Alibaba) AIoTエコシステムの重要な一部) といった有名プレーヤーとの強力なパートナーシップを通じて、世界中の家庭に7,500万台以上の製品を提供している。 イノベーションの限界に挑戦し続ける当社は、スマートホームセキュリティを簡単で身近なものにすることを目標としている。

