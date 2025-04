114 millions de raisons de continuer à faire progresser la norme insuflée par l’industrie pour le partage sécurisé des données

L’adoption de l’API FDX marque un pic à 114 millions de connexions clients

SALT LAKE CITY, 26 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Financial Data Exchange (« FDX ») a le plaisir d’annoncer que l’utilisation d’API normalisées pour permettre un partage de données sécurisé et autorisé continue de croître. Selon une enquête récente, environ 114 millions de connexions clients se font désormais via des API conformes à la norme FDX.

Cela représente une augmentation remarquable de 50 % par rapport aux 76 millions de l’année dernière, et une hausse considérable par rapport aux 96 millions d’il y a seulement 6 mois.

Voici ce que cela signifie pour l’industrie :

De plus en plus de consommateurs connectent leurs comptes financiers à des applications et services tiers.

De plus en plus d'institutions constatent les avantages de développer des intégrations d'API normalisées et conformes à la norme FDX pour protéger les données financières sensibles de leurs clients.

La norme API de FDX est solidement ancrée comme la méthode de référence en Amérique du Nord pour développer des API permettant des connexions sécurisées et autorisées par l'utilisateur.

La définition de normes et la collaboration impulsées par l'industrie au sein de FDX aident les entreprises à améliorer l'interopérabilité lors de l'intégration. Atteindre ce niveau d'adoption n'aurait pas été possible sans la collaboration de nombreuses organisations au sein de FDX pour créer et faire évoluer des normes répondant aux besoins de l'industrie.

Dans un contexte réglementaire en mutation, l'adoption des API continue de gagner du terrain, alors qu'un nombre grandissant d'entreprises y voient des avantages pour leurs clients.

Il reste encore du travail à faire. Des dizaines de millions de consommateurs et de petites entreprises en Amérique du Nord partagent encore leurs données financières au moyen de méthodes qui nécessitent la transmission de leurs identifiants à des tiers et qui offrent souvent un contrôle réduit aux clients. FDX demeure engagé à faciliter, dans les mois à venir, la création d'intégrations sécurisées et interopérables pour les entreprises de toutes tailles.

« Atteindre 114 millions de connexions clients reflète à la fois l’ampleur de l’impact de FDX et la force de la collaboration dirigée par l’industrie pour favoriser l’interopérabilité », a déclaré Kevin Feltes, PDG de FDX.

Les données reflètent les résultats de l’enquête sur les indicateurs d’adoption du printemps 2025 de FDX.

À propos de FDX

Financial Data Exchange (FDX) est une organisation à but non lucratif opérant aux États-Unis et au Canada, dont la mission consiste à unifier l’industrie financière autour d’une norme commune, interopérable et sans redevance, pour un accès sécurisé et pratique des consommateurs et des entreprises à leurs données financières. FDX responsabilise les utilisateurs par son engagement en faveur du développement, de la croissance et de l’adoption de l’API FDX par l’ensemble du secteur et selon des principes de contrôle, d’accès, de transparence, de traçabilité et de sécurité. L’adhésion est ouverte aux institutions financières, aux sociétés de technologie financière, aux agrégateurs de données financières, aux groupes de défense des consommateurs, aux réseaux de paiement et aux autres parties prenantes du secteur. Pour plus d’informations et pour adhérer, visitez www.financialdataexchange.org.

