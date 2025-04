BTCC取引所、2025年第1四半期で驚異的な成長を達成：過去最高の取引高8,150億ドル、ユーザー保護の強化、さらにユーザー中心の取り組みを推進

ビルニュス、リトアニア, April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所BTCCは、2025年第1四半期において、総取引高が8,150億ドルに達するなど、驚異的な成長を発表しました。今四半期は、取引の急増、サービスの拡張、そしてセキュリティへの取り組み強化等の取り組みが顕著となりました。

先物取引71%増がQ1の成長を牽引

2025年第1四半期、BTCCの先物取引高は7,200億ドルを記録し、前四半期比71%増という驚異的な成長を達成しました。現物取引高も95億ドルと、前四半期比54%増となりました。BTCCは、市場のトレンドや多様なトレーダーのニーズに応えるため、PI、TRUMP、AI16Zなどの人気コインを上場し、暗号資産取引の選択肢を拡充しています。

ユーザー数も堅調に伸び、2025年Q1末時点で登録者数が704万人に到達し、700万人の大台を突破しました。BTCCがより安心安全なプラットフォームとして認知されるよう、グローバル規模で引き続きサービス改善を図っていきます。

1,500万ドルのリスク準備基金が28万人のトレーダーを保護

BTCCは、ユーザー資産の保護を強化するため、第1四半期に430万ドルをリスク準備基金に追加し、累計額を1,500万ドル以上に増やしました。この基金は、市場の急激な変動時に発生する「残高不足(ネガティブバランス)」やシステム障害の影響を受けたトレーダーを補償するためのもので、2025年Q1時点で約28万人のユーザーをサポートしています。

BTCCの運営責任者であるAlexは「地政学的な緊張やマクロ経済の不確実性が続く現代のボラティリティの高い市場において、暗号資産は前例のない機会と課題に直面しています。ユーザーにとっては、難しい局面と好機が共存する時代です。弊社は、第1四半期のデータが、ユーザー資産の保護と信頼構築への取り組みを反映していると考えております。BTCCの使命は、市場の変動の中でも安定した『拠点』として機能し、リスクを主体的に軽減しながら、コミュニティの信頼性を高めることです。」と述べています。

ユーザー中心の取り組みを優先

ユーザー保護の強化に加え、BTCCは2025年Q1において、さまざまなキャンペーンやサービス改善を実施しました。取引所は、新規ユーザー、既存ユーザー、初心者から上級トレーダーまでを対象とした戦略的キャンペーンを通じて、総額500万USDTの報酬を配布しました。

さらに、VIPプログラムも刷新され、大口トレーダー向けに以下のような特典が追加されました:

より競争力のある手数料体系

VIPステータス保護期間の導入

大幅な報酬のアップグレード

豪華な体験報酬

また、BTCCは企業の社会的責任(CSR)への取り組みとして、Red Eagle Foundationとの協力など、さまざまな慈善活動に積極的に参加し、世界中のコミュニティへの還元を推進しています。

TOKEN2049に参画と準備金証明(PoR)の準備

今後の展開として、BTCCは業界最大級のカンファレンスTOKEN2049(4月30日~5月1日、ドバイ開催)にゴールドスポンサーとして参加します。さらに、近くProof of Reserves(PoR)を公表する予定であり、ユーザーに対してさらなる透明性とセキュリティを提供します。

BTCCは、主要市場でのブランド認知度向上を目的とした戦略的スポンサーシップの機会も探っており、堅調なユーザーベースと過去最高の取引高を背景に、次の四半期に向けてさらなる成長を目指します。

【BTCC取引所について】

BTCC取引所は、2011年6月に設立された暗号資産取引所です。信頼性が高く、誰もが利用できる取引所を目指して、90の国と地域でサービスを提供しております。300万人以上のユーザーに利用されており、おかげさまでグローバル規模で多くの暗号資産愛好家の方々から支持を受けております。弊社はプラットフォームの安全性に特に力を入れており、取引の安定性やコールドウォレットなどはもちろん、13年間無事故で運営を続けております。

BTCC取引所は、公式HPや 公式LINEアカウント 等から日本語でのお問い合わせに対応しております。また、定期的に各SNSにて相場情報、暗号資産のニュース、またキャンペーン情報などを更新しています。

BTCC取引所の最新情報は、公式SNSよりご確認ください。

【BTCC公式SNS】

公式LINE: https://page.line.me/?accountId=097zvqar

Twitter: https://twitter.com/btcc_japan

Instagram: https://www.instagram.com/btcc_jp/

【会社概要】

社名:BTCC取引所

設立:2011年

URL: https://www.btcc.com/ja-JP

上記プレスリリースに関するお問い合わせは、 press@btcc.com までご連絡ください

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c707ec8-9913-483a-ba78-393a8842657f

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.