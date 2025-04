Conifers.ai הוסיפה מנהלים לשעבר מ-RSA, Cylance ו-McAfee לחבר המנהלים שלה

החברה מרחיבה את פעילותה עם מטה חדש בדאלאס

דאלאס, April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Conifers.ai, פלטפורמת סוכני הבינה המלאכותית שנועדה לשנות את פעילות האבטחה בארגונים, הודיעה על מינוי שלושה חברי דירקטוריון חדשים, היו"ר ארט קוביאלו (Art Coviello ) מ-SYN Ventures, דיוויד ג'ונסון (David Johnson ) מ-TLG Holding וריאן פרמה (Ryan Permeh ) מ-SYN Ventures. ותיקי התעשייה הללו מביאים עשרות שנות ניסיון באסטרטגיה עסקית, מיזוגים ורכישות ומנהיגות טכנולוגית לתפקידיהם כיועצים לסטרטאפ אבטחת הסייבר שמציג צמיחה מהירה.

הכרזה זו באה בעקבות סבב הגיוס האחרון של החברה, בהיקף של 25 מיליון דולר, בהובלת SYN Ventures ו-Picus Capital. מאז שנחשפה לראשונה בינואר השנה, Conifers חווה הצלחה מהירה, והכפילה ויותר את מספר העובדים שלה כדי לעמוד בביקוש הגובר. בנוסף, היא הרחיבה את המטה שלה בדאלאס, טקסס, והיא מגייסת עובדים באופן פעיל למגוון תפקידים.

"הצורך הגובר באיכות וביעילות רבה יותר כאחד של פעולות האבטחה, כמו גם באספקת תוצאות אסטרטגיות מדידות, מדגיש את החשיבות של אספקת פתרונות עבור מרכזי פעולות אבטחה הנותנים מענה ישיר לנקודות הכאב של הלקוחות שלנו", אמר טום פינדלינג (Tom Findling), מייסד משותף ומנכ"ל Conifers. "אנו רואים ביקוש משמעותי לגישה הייחודית שלנו, אשר משנה את פעולות האבטחה עבור הארגונים ועבור ספקי שירותי האבטחה כאחד באמצעות בינה מלאכותית מתקדמת, תמחור שמשנה את התמונה ומודל הטמעה מדורג. למומחיות הענפה שהיועצים החדשים האלו מציעים תהיה ערך רב לצמיחה ולהצלחתנו בטווח הארוך".

חברי הדירקטוריון החדשים כוללים:

ארט קוביאלו

שותף מנהל ויו"ר IC של קרנות הדגל, SYN Ventures



ארט קוביאלו מהווה דמות מרכזית בתעשיית אבטחת המידע כבר יותר מ-25 שנה. תפקידו הבולט ביותר של קוביאלו היה נשיא ומנכ"ל RSA ובעקבות רכישת RSA על ידי EMC (בתמורה ל-2.1 מיליארד דולר) כסגן נשיא ביצועי ב-EMC, וראש חטיבת האבטחה שלה. מאז שפרש מ-RSA ב-2015 קוביאלו משקיע ויועץ פעיל בתעשיית הטכנולוגיה, ומנחה סטרטאפים רבים כמשקיע פרטי, וכיום כשותף מנהל של SYN Ventures.

דיוויד ג'ונסון

שותף בכיר/חבר ועדת השקעות, TLG Holding

דיוויד ג'ונסון מוכר באופן גלובלי כאסטרטג תאגידי שמומחה במיזוגים ורכישות ובאינטגרציה הקשורה בכך, לאחר שהשלים בהצלחה יותר מ-120 רכישות המייצגות יותר מ-40 מיליארד דולר של השקעות במניות, מימושים והשקעות הון סיכון. ג'ונסון היה שותף בהקמת TLG Capital Partners, לאחר שהצטרף ל-Blackstone Group, שם שימש כיועץ בכיר וכדירקטור ניהולי בכיר. בהיותו ב-Blackstone, ג'ונסון הוביל את מגזר הטכנולוגיה של החברה, אז היה אחראי למספר רב של רכישות מקומיות ובינלאומיות בתחום אבטחת הסייבר, פתרונות ענן, שירותי IT, ייעוץ ומיקור חוץ.

ריאן פרמה



שותף תפעולי ב-SYN Ventures

ריאן פרמה היה בעבר מייסד שותף והמדען הראשי של Cylance, שנרכשה בידי Blackberry תמורת 1.4 מיליארד דולר ב-2020. הוא הוביל את הארכיטקטורה שמאחורי המנוע המתמטי של Cylance והגישה פורצת הדרך לאבטחה. פרמה עוסק בענף האבטחה למעלה מ-20 שנה ויש לו היסטוריה ארוכה באבטחה התקפית והגנתית כאחד. לפני שהקים את Cylance, הוא שימש כמדען ראשי עבור McAfee, עם מיקוד באסטרטגיה טכנולוגית, וכמהנדס מכובד ב-eEye Digital Security, אז התמקד בבניית כלי הערכת אבטחה.

"הגישה של Conifers למינוף בינה מלאכותית באבטחת סייבר היא חדשנית, פותרת אתגרים מורכבים שעומדים בפני צוותי פעולות אבטחה כתוצאה מהסלמה באיומים, ומתן מענה ישיר לנקודות כאב בתעשייה תוך הגדלת הערך עבור הלקוח", אמר קוביאלו. "בעת שהצמיחה שלהם מואצת, אני מצפה לתרום לחזון האסטרטגי וליעדים העסקיים שלהם כדי לעזור להם להצליח בשוק במהלך הגדילה שלהם".

למידע נוסף על פלטפורמת Conifers וצוות ההנהלה שלה, בקרו באתר.

אודות Conifers.ai

Conifers.ai ממירה את מרכזי פעולות האבטחה (SOCs) עם פלטפורמת ה-Conifers CognitiveSOC™‎ מבוססת הבינה המלאכותית המאפשרת לארגונים ולספקי שירותי אבטחה מנוהלים (MSSP) להשיג מצוינות עבור ה-SOC. על ידי מינוף סוכני בינה מלאכותית, Conifers מעצימה את צוותי האבטחה לחקור אירועים מורכבים מרובי שכבות בקנה מידה גדול בביטחון, יעילות ודיוק. בהובלת ותיקים בתעשייה ותמיכה מצד SYN Ventures, Conifers מחויבת להתמודד עם אתגרי פעולות אבטחה קריטיים באמצעות פתרונות חדשניים המשפרים את היעילות התפעולית, שיקול דעת מתקדם בחקירות ויכולות שמסייעות לקבל החלטות.

עם מסגרת היישום הייחודית שלה והארכיטקטורה הממתינה לפטנט, Conifers.ai בונה אמון באימוץ AI, ומספקת החזר ROI מדיד והשפעה עסקית. קבלו מידע נוסף ב-https://www.conifers.ai או בלינקדאין וב-X.

למידע נוסף – מדיה

Geena Pickering

Look Left Marketing

conifers@lookleftmarketing.com

