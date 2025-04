Le programme mondial des RetailTech Breakthrough Awards récompense chaque année les entreprises et les solutions les plus remarquables dans le domaine des technologiques de vente au détail

BERLIN et NEW YORK, 25 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la principale plateforme de commerce modulaire pour les cas d’utilisation sophistiqués autour du B2B Commerce, des Enterprise Marketplaces et de l’IoT Commerce, a annoncé aujourd’hui avoir reçu le prix de la « Solution e-commerce de l’année » lors de la 4e édition annuelle des RetailTech Breakthrough Awards. Le programme est mené par RetailTech Breakthrough, un organisme indépendant de premier plan en matière de veille de marché qui évalue et récompense les entreprises, les produits et les services les plus remarquables du monde entier dans le domaine des technologiques de vente au détail.

« Sur les marchés volatils d’aujourd’hui, les détaillants comme les entreprises doivent s’adapter rapidement. Face à l’évolution des demandes des clients, des conditions macroéconomiques et de l’évolution rapide des technologies, l’agilité des entreprises est un atout essentiel. Dans ces conditions, les détaillants ont besoin d’une plateforme évolutive et durable afin de les accompagner dans leur croissance et leur évolution », a déclaré Boris Lokschin, cofondateur et PDG de Spryker. « Nous sommes fiers d’avoir reçu le prix de la « Solution e-commerce de l’année » de la part de RetailTech Breakthrough. Nous continuerons dʼoffrir l’expérience de commerce numérique la plus flexible possible afin d’aider les entreprises à se développer et à évoluer facilement, à accroître leurs sources de revenus et à réduire leurs délais de rentabilisation. »

Les détaillants peuvent en effet renforcer leur agilité commerciale en adoptant le commerce composable. Grâce à cette approche, ils peuvent sélectionner les solutions et les applications tierces les plus pertinentes et alléger ainsi la charge de travail de leurs équipes techniques internes, tout en offrant des expériences client personnalisées et particulièrement percutantes. En évitant toute dépendance vis-à-vis d’un fournisseur et en personnalisant leurs piles technologiques, les détaillants bénéficient de toute la flexibilité dont ils ont besoin pour innover et évoluer de manière efficace. Avec Spryker, ils peuvent facilement se développer sur de nouveaux marchés, réduire leur coût total de possession et adapter leurs capacités selon leurs besoins.

Spryker propose également des outils et des services qui permettent aux entreprises de tirer le meilleur parti de leurs investissements dans le commerce composable et d’accélérer leur retour sur investissement. Spryker accompagne ses clients grâce à un écosystème de partenaires de premier ordre et à des services de valeur composable assortis de conseils d’experts et d’affaires. Les services de valeur composable de Spryker offrent un ensemble complet d’outils et de ressources ainsi qu’un accompagnement expert qui accélèrent l’ensemble du processus menant de l’adoption à l’atteinte des résultats commerciaux.

« Spryker propose une solution de commerce modulable de pointe qui offre aux détaillants toute l’agilité, la flexibilité et l’innovation dont ils ont besoin pour prospérer. Si les plate-formes traditionnelles promettent l’innovation, elles contraignent généralement les détaillants à adopter des systèmes rigides et monolithiques », a déclaré Bryan Vaughn, directeur général de RetailTech Breakthrough. « Spryker relègue les plate-formes monolithiques au passé. Car avec Spryker, il est possible de stimuler la croissance et l’efficacité de votre entreprise pour obtenir de bien meilleurs résultats. Spryker propose une solution de commerce cloud native et véritablement composable. Conçue pour la rapidité, la flexibilité et l’évolutivité, elle offre aux entreprises une capacité d’adaptation et de croissance inégalée. »

Le programme annuel des RetailTech Breakthrough Awards a pour mission de mettre en lumière et de célébrer les innovateurs mondiaux qui transforment le paysage technologique du commerce de détail. Le programme des RetailTech Breakthrough Awards procède à une analyse sectorielle complète des leaders et des technologies d’exception qui stimulent l’innovation et façonnent l’avenir du commerce de détail. Cette année, le programme a reçu des milliers de nominations en provenance de plus de 14 pays à travers le monde, reflétant ainsi la dynamique et l’impact mondiaux des avancées technologiques dans le secteur du commerce de détail.

À propos de Spryker

Spryker est un acteur de premier plan dans le domaine des solutions d’e-commerce composables. Sa plateforme est conçue pour accélérer la croissance des entreprises présentant des cas d’utilisation complexes, favoriser l’innovation et faciliter les stratégies de différenciation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes de commerce numérique, le modèle de Spryker est facile à utiliser, sans tête, et axé sur les API, et permet aux entreprises de s’adapter, d’évoluer et de se lancer rapidement sur le marché, tout en accélérant les délais de rentabilisation tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes destinées aux transactions B2B, B2C, marketplace, IdO et commerce unifié, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles que ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen, et Ricoh. Spryker est une société technologique privée domiciliée à Berlin et à New York, appuyée par des investisseurs de premier ordre tels que TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures ou Maverick Capital. Pour en savoir plus, visitez spryker.com et suivez-nous sur LinkedIn et X.

À propos de RetailTech Breakthrough

Le programme RetailTech Breakthrough Awards, qui fait partie de l’une des principales plateformes de veille de marché et de reconnaissance en matière d’innovation et de leadership technologiques à l’échelle mondiale, Tech Breakthrough, est la principale plate-forme de récompenses et de reconnaissance ayant pour objectif d’honorer l’excellence dont font preuve les entreprises, les services et les solutions dans le secteur des technologiques de vente au détail dans le monde entier. Les RetailTech Breakthrough Awards récompensent publiquement les réalisations des entreprises et des produits du secteur des technologies de vente au détail dans des catégories telles que la gestion des magasins, les affichages numériques, l’automatisation des caisses, les outils de gestion du personnel, les cabines d’essayage intelligentes, et bien plus encore. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur retailtechbreakthrough.com

Tech Breakthrough LLC ne recommande aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses programmes de reconnaissance, ni ne conseille aux utilisateurs de technologies de ne retenir que les fournisseurs ayant reçu des récompenses. Les reconnaissances par Tech Breakthrough LLC représentent les opinions de l’organisme Tech Breakthrough LLC, et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Tech Breakthrough LLC décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant ce programme de reconnaissance, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

