企業家兼著名詩人 Sekou Andrews 將擔任 Duck Creek Formation ’25 主題演講嘉賓

波士頓, April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的全球智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies,歡迎 Sekou Andrews 擔任其 Formation ’25 主題演講嘉賓。 Andrews 是思想領袖、屢獲殊榮的企業家,也是 SekouWorld, Inc. 創辦人兼行政總裁、「詩意之聲」創作人,以及全球最成功的誦讀詩人之一。 Formation 是 Duck Creek 的年度用戶大會,匯聚全球保險與科技界的精英,將於 2025 年 5 月 19 日至 21 日於佛羅里達州奧蘭多舉行。

Formation ’25 將為財產與意外險及一般保險業界提供見解、科技和工具,協助塑造業界在應對當前挑戰時的領導地位,這些挑戰包括氣候變化、網絡安全風險,以及不斷變化的科技與監管趨勢。 業界領導者將分享如何透過提供創新解決方案,將風險降至最低並提升客戶體驗,以推動業界發展。 議程涵蓋主題演講和分組會議,由公司領袖、客戶、合作夥伴及行業分析師主持,所有講者均對加速保險業變革充滿熱誠且具備專業知識。

Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 表示:「Sekou Andrews 是一位富有影響力的演說家和詩人,他充滿力量的詩句啟發了無數機構和人士擁抱變革、激發創新和大膽思考。 我們很高興能邀請他在 Formation ’25 分享鼓舞人心的演說風格,如同我們會繼續在業界中創新、適應和領導,創造有意義的合作和客戶體驗。」

Sekou 的主題演講「無畏『假如』(The Audacity of What If?)」,將聚焦於「假如」兩個字如何開啟顛覆性想法。 他將探討膽識如何推動創新,並討論領導者如何透過大膽提問和非傳統思維的力量,挑戰現狀、促成轉型並引領行業邁步向前。

Sekou Andrews 表示:「詩歌的精髓在於創造一種穿透喧囂的聲音,以簡潔而即興靈活的方式進行引領。 我很高興能參與這場大會,啟發與會者以嶄新而深刻的方式去領導、適應和創新。」

Sekou Andrews 是 SekouWorld, Inc. 創辦人兼行政總裁、「詩意之聲」創作人,以及全球最成功的誦讀詩人之一。 這位由學校教師轉型的企業家,靠詩歌建立了價值 7 位數的公司,日常穿梭於《財富》500 強公司進行主題演講、在音樂會上激勵成千上萬人士,甚至在 Oprah 後院為 Barack Obama 獻藝。 Sekou 創造的「詩意之聲」是將勵志演講與誦讀詩歌完美融合的前衛演講類別,猶如美國音樂劇《咸美頓》(Hamilton) 遇上「TED」演講。 這種策略性敘事、思想領導、誦讀詩、戲劇和喜劇的創新融合,使內容人性化,令其更富娛樂性、感染力,讓人留下深刻印象。 Sekou 的成就包括 ABA「年度企業家獎 (Entrepreneur of the Year)」、兩項獨立音樂大獎 (Independent Music Awards)、兩次全國鬥詩比賽 (National Poetry Slam) 冠軍、三項海倫黑斯獎 (Helen Hayes Award)、六項克里奧國際廣告獎 (CLIO Award),以及歷來最多的 JPF 音樂獎,並成為 30 多年來首位獲得格林美「最佳誦讀專輯 (Best Spoken Word Album)」提名的誦讀詩人。 Sekou Andrews 憑藉詩意之聲的創新和啟發,正在實現看似不可能的事情 – 將誦讀詩歌帶上全球最大的舞台,同時重新定義何為演說家以及詩人的可能性。

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險行業未來的全球智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台,使行業能夠充分利用雲端計算的優勢,構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的要旨,而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領先市場的解決方案可單獨或作為全套解決方案提供,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

