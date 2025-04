企业家兼著名诗人 Sekou Andrews 将在 Duck Creek Formation ’25 年度大会上发表主题演讲

身为 “Poetic Voice” 演讲流派的开创者,Sekou 将强调创新、适应和领导的力量,以解决行业挑战

波士顿, April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 热烈欢迎 Sekou Andrews 作为 Formation ’25 的主旨演讲人。Duck Creek Technologies 是一家定义未来财产和意外险 (P&C) 以及一般保险的智能解决方案提供商。 Andrews 是一位思想领袖、屡获殊荣的企业家,以及 SekouWorld, Inc. 的创始人/首席执行官。他也是 “Poetic Voice” 演讲流派的开创者和全球最成功的口语诗人之一。 Formation 是 Duck Creek 的年度用户大会,吸引着全球各地保险与技术行业的精英汇聚一堂碰撞思想,2025 年的 Formation 大会将于 5 月 19-21 日在佛罗里达州奥兰多市举行。

Formation ’25 将为 P&C 和一般保险业提供分析洞见、技术和工具,帮助塑造该行业在适应当今挑战时的领导方式,这些挑战包括:气候变化、网络安全风险以及不断变化的技术和监管趋势。 行业领导者将分享他们如何通过提供创新解决方案来最大限度地降低风险并提供更好的客户体验,从而推动行业向前发展。 会议议程包括由公司领导、客户、合作伙伴和行业分析师主持的一般性会议和分组会议,他们都对加快保险行业的发展充满热情并拥有丰富的专业知识。

Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 表示:“Sekou Andrews 是一位极具影响力的演说家和诗人,他以铿锵有力的诗歌激励了许多组织和个人拥抱变化、激发创新和大胆思考。 我们很高兴他能在 Formation ’25 上用他独特的语言和风格鼓舞人心。我们将继续在整个行业进行创新,适时调整,并发挥领导作用,以创造有意义的互动和客户体验。”

Sekou 的主旨演讲“大胆设想” (The Audacity of What If?) 将重点讨论颠覆性的想法创意如何从“假如”两个字开始迸发。 他将探讨大胆设想如何推动创新,领导者可如何借助大胆提问和非常规思维的力量,挑战现状,引发变革,并推动行业向前发展。

Sekou Andrews 表示:“诗歌就是要创造一种声音,以其简洁性和随机应变的能力打破喧嚣,引领潮流。 我很高兴能参加这次会议,并激励听众以全新而深刻的方式进行领导、适应和创新。”

Formation ’25 – 了解更多信息,立即注册

Sekou Andrews 是 SekouWorld, Inc. 的创始人/首席执行官,也是 “Poetic Voice” 演讲流派的开创者和全球最成功的口语诗人之一。 他原本是一位学校教师,靠诗歌建立了一家财产达七位数的公司,成功变身企业家。现在的他时常在财富 500 强公司发表主旨演讲,或在音乐会上激励成千上万的观众,并曾在 Oprah 的后院为 Barack Obama 表演。 Sekou 开创了 “poetic voice” 这一前沿演讲流派,巧妙地将励志演讲与口语诗歌完美融合,就好比是音乐剧《汉密尔顿》(Hamilton) 与 “TED” 演讲的结合。 这种将战略叙事、思想领导力、口语、戏剧和喜剧融为一体的创新方式,将内容人性化,使其寓教于乐、感人至深、令人难忘。 Sekou 的成就包括获得 ABA “年度企业家”奖、两次获得独立音乐奖、两次获得全国诗歌大满贯冠军、三次获得 Helen Hayes 奖、六次获得 CLIO 奖、历史上获得 JPF 音乐奖次数最多的人,以及 30 多年来首次获得格莱美“最佳口语专辑”提名的口语诗人。 Sekou Andrews 的创新和灵感充满诗意,他正在完成一项看似不可能完成的任务 – 将口语诗歌带到世界最大的舞台上,同时重新定义演讲者和诗人的概念。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台,使保险业能够利用云计算的强大功能,实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念;我们相信,保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供,也可整套提供,所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com,了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek,获取最新资讯。

