ผู้ประกอบการและนักกวีชื่อดัง Sekou Andrews จะเป็นผู้บรรยายหลักในการประชุม Duck Creek Formation ’25

Sekou ผู้รังสรรค์การพูดแนว “Poetic Voice” จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับพลังของการคิดค้นนวัตกรรม การปรับตัว และการเป็นผู้นำเพื่อรับมือกับความท้าทายของอุตสาหกรรม

บอสตัน, April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป ขอต้อนรับ Sekou Andrews ในฐานะผู้บรรยายหลักในการประชุม Formation ’25 Andrews เป็นผู้นำทางความคิด ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล และผู้ก่อตั้ง/ซีอีโอของ SekouWorld, Inc. ผู้คิดค้นการพูดแนว “Poetic Voice” และเป็นหนึ่งในนักกวีร้อยแก้วที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก Formation ซึ่งเป็นการประชุมผู้ใช้งานประจำปีของ Duck Creek ดึงดูดบุคคลที่มีความฉลาดปราดเปรื่องที่สุดของโลกเข้ามาในอุตสาหกรรมประกันภัยและเทคโนโลยี โดยจะจัดขึ้นที่เมืองออร์ลันโด รัฐฟลอริด้า ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2025

Formation ’25 จะเสนอข้อมูลเชิงลึก เทคโนโลยี และเครื่องมือต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนการประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรม ในขณะที่ปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และแนวโน้มด้านเทคโนโลยีและการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้นำอุตสาหกรรมจะมาแบ่งปันว่าพวกเขาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้า โดยการส่งมอบโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงและมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร วาระการประชุมจะเป็นการนำเสนอเซสชันแบบทั่วไปและการแบ่งกลุ่มย่อยที่ดำเนินการโดยผู้นำบริษัท ลูกค้า พันธมิตร และนักวิเคราะห์อุตสาหกรรม ซึ่งทุกคนล้วนมีความหลงใหลและความเชี่ยวชาญที่เหมือน ๆ กัน เพื่อเร่งให้เกิดวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมประกันภัยได้เร็วยิ่งขึ้น

“Sekou Andrews เป็นนักพูดและนักกวีผู้ทรงอิทธิพลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรและปัจเจกบุคคลเป็นจำนวนมากด้วยบทกวีที่เปี่ยมไปด้วยพลังของเขา ในการโอบรับการเปลี่ยนแปลง จุดประกายการคิดค้นนวัตกรรม และกล้าที่จะคิด” Mike Jackowski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Duck Creek Technologies กล่าว “เรามีความยินดีอย่างมากที่มีโอกาสเชิญเขามาร่วมแบ่งปันคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจและสไตล์ของเขาในการประชุม Formation ’25 ในขณะที่เรายังคงคิดค้นนวัตกรรม ปรับตัว และเป็นผู้นำในทั้งอุตสาหกรรมของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างมีความหมาย”

หัวข้อบรรยายหลัก “The Audacity of What If?” (การกล้าตั้งคำถาม จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...) ของ Sekou จะมุ่งเน้นว่าไอเดียที่สามารถเปลี่ยนเกมได้นั้นเริ่มมาจากคำพูดสั้น ๆ ที่ว่า “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...” การสำรวจว่าความกล้าจะเป็นเชื้อเพลิงที่จุดประกายการคิดค้นนวัตกรรมได้อย่างไร เขาจะสนทนาว่าผู้นำสามารถท้าทายสถานะที่เป็นอยู่เดิม จุดประกายการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยพลังของการกล้าตั้งคำถามและการคิดแบบนอกกรอบ

“บทกวีก็คือการรังสรรค์เสียงที่ฝ่าทะลุเสียงรบกวนทั้งหลาย และเป็นผู้นำโดยใช้ความเรียบง่ายและความสามารถในการปรับตัวได้ตลอดเวลา” Sekou Andrews กล่าว “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการเป็นผู้นำ ปรับตัว และคิดค้นนวัตกรรมด้วยวิธีการใหม่ ๆ อย่างแท้จริง”

Formation ’25 – เรียนรู้เพิ่มเติมและลงทะเบียนตอนนี้

Sekou Andrews เป็นผู้ก่อตั้ง/ซีอีโอของ SekouWorld, Inc. ผู้คิดค้นการพูดแนว “Poetic Voice” และเป็นหนึ่งในนักกวีร้อยแก้วที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ในแต่ละวัน คุณจะได้พบกับคุณครูที่กลายมาเป็นผู้ประกอบการซึ่งสร้างบริษัทที่มีรายได้ 7 หลักจากบทกวีนี้ ขณะที่กล่าวคำบรรยายหลักในบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับพันในการแสดงคอนเสิร์ต หรือจัดการแสดงให้กับ Barack Obama ที่สวนหลังบ้านของ Oprah Sekou คือผู้รังสรรค์การพูดแนว “Poetic Voice” ซึ่งเป็นการพูดที่ก้าวล้ำประเภทหนึ่ง โดยผสมผสานการพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเข้ากับบทกวีร้อยแก้วได้อย่างลงตัว เสมือนเป็นการนำเอา “Hamilton” มารวมกับ “TED” การผสมผสานอันเป็นนวัตกรรมของการเล่าเรื่องเชิงกลยุทธ์ การเป็นผู้นำทางความคิด คำพูดร้อยแก้ว การแสดงละครเวที และคอนเทนต์เรื่องตลกที่เน้นถึงความเป็นมนุษย์ทั้งหมดนี้ล้วนสร้างความบันเทิง เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก และน่าจดจำ ความสำเร็จของ Sekou ได้แก่ รางวัล “ผู้ประกอบการแห่งปี” ของ ABA, รางวัล Independent Music สองรางวัล, แชมป์ National Poetry Slam สองสมัย, รางวัล Helen Hayes สามรางวัล, รางวัล CLIO หกรางวัล, รางวัลดนตรี JPF จำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ และเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการเสนอชื่อโดย GRAMMY สำหรับรางวัล “อัลบั้มร้อยแก้วที่ดีที่สุด” ที่มอบให้แก่นักกวีร้อยแก้วในช่วงเวลามากกว่า 30 ปี Sekou Andrews ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมและการสร้างแรงบันดาลใจจากการพูดแนว “Poetic Voice” ทั้งหมดนี้ ซึ่งเป็นการนำบทกวีร้อยแก้วมาสู่เวทีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่นิยามความคิดใหม่ของการเป็นนักพูดและสิ่งที่นักกวีสามารถเป็นได้

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

