היזם והמשורר הנודע סקו אנדרוז יהיה הדובר המרכזי ב-Duck Creek Formation '25

סקו, היוצר של "קול פואטי" ידגיש את הכוח של חדשנות, הסתגלות והובלה להתמודדות עם אתגרי התעשייה

בוסטון, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, מקבלת בברכה את סקו אנדרוז (Sekou Andrews) כדובר המרכזי שלה ב-Formation '25. אנדרוז הוא מוביל דעה, יזם עטור פרסים, והמייסד/מנכ"ל של SekouWorld, Inc, הממציא של "Poetic Voice" ("קול פואטי") ואחד ממשוררי הספוקן וורד המצליחים ביותר בעולם. Formation, כנס המשתמשים השנתי של Duck Creek, מושך אליו את המוחות המבריקים ביותר בעולם בתעשיות הביטוח והטכנולוגיה ויתקיים באורלנדו, פלורידה ב-19-21 במאי 2025.

Formation '25 תספק לקהילת ה-P&C והביטוח הכללי תובנות, טכנולוגיה וכלים שיעזרו לעצב את האופן שבו התעשייה מובילה כשהיא מסתגלת לאתגרים של ימינו, כולל: שינויי אקלים, סיכוני אבטחת סייבר ומגמות טכנולוגיות ורגולטוריות המשתנות ללא הרף. מובילי התעשייה ישתפו כיצד הם מניעים את התעשייה קדימה על ידי אספקת פתרונות חדשניים למזעור סיכונים ולספק חוויות לקוח טובות יותר. סדר היום מציע מפגשים כלליים ופריצה בהובלת מנהיגי חברות, לקוחות, שותפים ואנליסטים בתעשייה, שכולם חולקים את התשוקה והמומחיות להאיץ את האבולוציה של תעשיית הביטוח.

"סקו אנדרוז הוא דובר ומשורר משפיע שהעניק השראה לארגונים ואנשים רבים עם השירה העוצמתית שלו לאמץ שינוי, לעורר חדשנות ולחשוב באומץ", אמר מייק ג'קובסקי (Mike Jackowski), מנכ"ל Duck Creek Technologies. "אנו נרגשים שהוא חולק את המילים והסגנון מעוררי ההשראה שלו ב-Formation '25, בזמן שאנו ממשיכים לחדש, להתאים ולהוביל ברחבי התעשייה שלנו כדי ליצור מעורבות משמעותית וחוויות לקוח".

הנאום המרכזי של סקו, "החוצפה של מה אם?", יתמקד באופן שבו רעיונות משני משחק מתחילים בשתי מילים: "מה אם?" הוא יחקור כיצד תעוזה מניעה חדשנות, הוא ידון כיצד באמצעות כוחן של שאלות נועזות וחשיבה לא קונבנציונלית, מנהיגים יכולים לאתגר את הסטטוס קוו, לעורר טרנספורמציה ולהניע את התעשיות שלהם קדימה.

"שירה עוסקת ביצירת קול שפורץ את הרעש ומוביל בפשטותו וביכולתו להסתגל תוך כדי תנועה", אמר סקו אנדרוז. "אני נרגש להיות חלק מהכנס הזה ולעורר השראה בקהל שלו להוביל, להסתגל ולחדש בדרכים חדשות ועמוקות".

Formation ’25 – למידע נוסף והרשמה עכשיו

סקו אנדרוז הוא המייסד/מנכ"ל של SekouWorld, Inc, הממציא של "Poetic Voice" ואחד ממשוררי הספוקן וורד המצליחים ביותר בעולם. בכל יום נתון, ניתן למצוא את המורה שהפך ליזם, שבנה חברה בת 7 ספרות על שירה, נואם בחברת Fortune 500, מעורר השראה באלפים בקונצרט, או מופיע בפני ברק אובמה בחצר האחורית של אופרה. סקו הוא היוצר של "קול פואטי" - קטגוריית דיבור חדשנית המשלבת בצורה חלקה דיבור מעורר השראה עם שירה מדוברת, כמו "המילטון" פוגש את "TED". השילוב החדשני הזה של סיפור אסטרטגי, מנהיגות מחשבתית, ספוקן וורד, תיאטרון וקומדיה הופך את התוכן לאנושי, והופך אותו למבדר, מרגש ובלתי נשכח. הישגיו של סקו כוללים את פרס "יזם השנה" של ABA, שני פרסי מוזיקה עצמאית, שתי אליפויות לאומיות של פואטרי סלאם, שלושה פרסי הלן הייז, שישה פרסי CLIO, פרסי המוזיקה הגדולים ביותר של JPF בהיסטוריה, והמועמדות הראשונה לגראמי עבור "אלבום הספוקן וורד הטוב ביותר" המוענק למשורר ספוקן וורד מזה למעלה מ-30 שנה. עם כל החדשנות וההשראה של הקול הפואטי, סקו אנדרוז משיג את הבלתי אפשרי לכאורה - מביא את השירה המדוברת לבמות הגדולות בעולם, תוך הגדרה מחדש של הרעיון של מהו דובר, ומה משורר יכול להיות.

אודות Duck Creek Technologies

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד. אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה, וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand. בקרו בכתובת www.duckcreek.comלקבלת מידע נוסף. עקבו אחר דאק קריק בערוצים החברתיים שלנו לקבלת המידע העדכני ביותר – לינקדאין ו-X.

למידע נוסף – מדיה

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.