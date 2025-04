Pengusaha dan Penyair Terkenal, Sekou Andrews, akan menjadi Pembicara Utama di Duck Creek Formation ’25

Sekou, Pencipta “Poetic Voice” akan menyoroti kekuatan berinovasi, beradaptasi, dan memimpin untuk mengatasi tantangan industri

BOSTON, April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) serta asuransi umum, menghadirkan Sekou Andrews sebagai pembicara utama Formation ’25. Andrews adalah seorang pemuka pemikiran, pengusaha pemenang penghargaan, dan Pendiri/Direktur Utama SekouWorld, Inc., inovator “Poetic Voice” dan salah satu penyair puisi pertunjukan paling sukses di dunia. Formation, konferensi pengguna tahunan Duck Creek, memikat para pemikir paling cemerlang di dunia dalam industri asuransi dan teknologi serta akan berlangsung di Orlando, Florida pada tanggal 19-21 Mei 2025.

Formation ’25 akan menghadirkan wawasan, teknologi, dan alat bantu kepada komunitas asuransi harta benda dan aneka (P&C) serta umum untuk membantu membentuk cara industri ini memimpin dalam menghadapi tantangan masa kini, termasuk: perubahan iklim, risiko keamanan siber, serta tren teknologi dan peraturan yang terus berubah. Para pemimpin industri akan membagikan cara mereka memajukan industri dengan memberikan solusi inovatif untuk meminimalkan risiko dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Agenda ini menawarkan sesi umum dan diskusi yang dipandu oleh para pemimpin perusahaan, nasabah, mitra, dan analis industri, yang semuanya memiliki semangat dan keahlian yang sama untuk mempercepat evolusi industri asuransi.

“Sekou Andrews adalah pembicara dan penyair berpengaruh yang telah menginspirasi banyak organisasi dan individu dengan puisinya yang dahsyat untuk merangkul perubahan, memantik inovasi, dan berpikir dengan berani,” ujar Mike Jackowski, Direktur Utama Duck Creek Technologies. “Kami sangat antusias menyambut kehadiran beliau untuk membagikan kata-kata dan gayanya yang inspiratif di Formation ’25, sambil kami terus berinovasi, beradaptasi, dan memimpin di seluruh industri kami guna menciptakan interaksi dan pengalaman nasabah yang bermakna.”

Pemaparan utama Sekou yang bertema “The Audacity of What If?” akan berfokus pada bagaimana ide-ide yang melahirkan inovasi dimulai dengan dua kata: “What if?” Dengan mengeksplorasi bagaimana keberanian mendorong inovasi, beliau akan membahas bagaimana melalui kekuatan pertanyaan yang berani dan pemikiran tidak biasa, para pemimpin dapat menantang status quo, memicu transformasi, dan memajukan industri mereka.

“Puisi adalah tentang menciptakan suara yang mampu menembus kebisingan serta memimpin melalui kesederhanaannya dan kemampuannya untuk beradaptasi secara berkesinambungan,” ujar Sekou Andrews. “Saya sangat antusias menjadi bagian dari konferensi ini serta menginspirasi para pesertanya untuk memimpin, beradaptasi, dan berinovasi dengan cara-cara yang baru dan bermakna.”

Sekou Andrews adalah Pendiri/Direktur Utama SekouWorld, Inc, inovator “Poetic Voice” dan salah satu penyair puisi pertunjukan paling sukses di dunia. Biasanya, guru sekolah yang beralih menjadi pengusaha ini, yang membangun perusahaan bernilai jutaan dolar dari puisi, dapat ditemui sebagai pembicara utama di perusahaan Fortune 500, menginspirasi ribuan orang dalam sebuah konser, atau tampil di hadapan Barack Obama di halaman belakang rumah Oprah. Sekou adalah pencipta “poetic voice” – sebuah kategori berbicara terbaru, yang memadukan pidato penuh inspirasi dengan puisi pertunjukan yang dibawakan secara luwes, layaknya perpaduan antara “Hamilton” dan “TED”. Perpaduan inovatif antara penuturan kisah strategis, kepemimpinan pemikiran, puisi pertunjukan, teater, dan komedi ini menghadirkan konten yang lebih manusiawi, menjadikannya menghibur, menyentuh, dan mudah diingat. Pencapaian Sekou meliputi penghargaan ABA “Entrepreneur of the Year”, dua Independent Music Awards, dua kejuaraan National Poetry Slam, tiga Helen Hayes Awards, enam penghargaan CLIO, penghargaan musik JPF terbanyak dalam sejarah, dan nominasi GRAMMY pertama untuk “Best Spoken Word Album” yang dianugerahkan kepada penyair puisi pertunjukan dalam lebih dari 30 tahun. Dengan semua inovasi dan inspirasi dari poetic voice, Sekou Andrews melakukan hal yang tampaknya mustahil – menghadirkan puisi pertunjukan ke panggung terbesar di dunia, sekaligus merombak gagasan tentang apa itu pembicara, dan apa yang bisa dilakukan oleh seorang penyair.

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan asuransi umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya tersedia untuk individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite), dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X.

