Koelis annonce un partenariat avec Bot Image™ lors du congrès de l’AUA 2025

GRENOBLE, France et PRINCETON, New Jersey, 24 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS (« Koelis » ou la « Société », www.koelis.com), société leader et innovante dans le domaine du traitement des maladies de la prostate, a annoncé ce jour un nouveau partenariat avec Bot Image™ (Omaha, Nebraska, États-Unis) pour répondre à la demande croissante de « biopsies fusion » de la prostate aux États-Unis. Ce partenariat permettra à Koelis de combiner son système exclusif et précis de guidage par fusion IRM Trinity® avec le système ProstatID™ de Bot Image, le premier logiciel approuvé par la FDA pour le dépistage, la détection et le diagnostic du cancer de la prostate grâce à une détection automatisée des lésions, une classification et un contourage 3D alimentée par l’intelligence artificielle.

Koelis organisera des démonstrations en direct et interactives sur son stand AUA #1259 du 25 au 28 avril.

Le partenariat avec Bot Image™ renforce l’engagement de Koelis en matière de précision des biopsies prostatiques et d’efficacité des flux de travail. Les fonctionnalités de détection automatique des lésions et de segmentation de la prostate offertes par ProstatID™ faciliteront le travail des radiologues, tout en permettant au système de fusion Trinity® de Koelis d’accéder directement aux IRM traitées. Plus précisément, la solution Trinity® signée Koelis permettant d’accéder directement aux données de détection automatisée des lésions et de segmentation de la prostate ProstatID™ permettra aux urologues de créer une carte de la prostate en 3D spécifique au patient pour guider les procédures de biopsie et de traitement focal. Outre sa précision et de son efficacité, le système compact Trinity® de Koelis ne nécessite aucune interface fonctionnant avec de l’équipement échographique externe ni aucun capteur externe.

Le Dr Jamil Syed, en poste au Cleveland Clinic Indian River Hospital, Rosner Family Health & Well Center à Vero Beach, en Floride, a déclaré : « En tant qu’urologue, la combinaison Koelis/Bot Image dotée d’IA est une révolution. La détection automatique des lésions sur IRM et la segmentation de la prostate me font gagner un temps précieux et renforcent ma confiance dans le plan de biopsie par fusion. »

Le Dr Randall Jones, PDG et fondateur de Bot Image, a ajouté : « La sensibilité/spécificité de 93,6 % (AUROC) du ProstatID™ est inégalée par tout autre logiciel. D’autres solutions d’IA apportent une aide partielle au repérage des lésions suspectes, mais ProstatID™ va plus loin en assurant entièrement la segmentation et la classification. Ce système fournit aux médecins un score PI-RADS ou un niveau de suspicion (LOS), ainsi qu’un score d’évaluation du risque pour chaque lésion sur une échelle continue de 1 à 99. »

À propos de KOELIS

Domicilié à Grenoble, France, Koelis est un pionnier et un leader de la technologie de guidage par fusion d’images IRM-échographie depuis 2006. Doté d’un logiciel exclusif d’échographie 3D et de suivi des mouvements de la prostate (OBT Fusion®), le système Trinity® de Koelis permet un diagnostic par biopsie plus précis et offre d’autres options de traitement « focal » du cancer de la prostate, par rapport aux traitements traditionnels « radicaux » de l’organe, comme la prostatectomie chirurgicale ou la radiothérapie. L’engagement de la Société en faveur des traitements mini-invasifs du cancer de la prostate s’illustre également par un registre clinique multicentrique (« Violette » en Europe, NCT04582656, et « Violetta » en Asie, NCT06262633) en Europe portant sur la technologie d’ablation par micro-ondes guidée par Trinity. Koelis exploite des bureaux à Grenoble (France), à Princeton (État du New Jersey, États-Unis), Sarrebruck (Allemagne) et Singapour, au service de plus de 50 pays. Pour en savoir plus sur KOELIS, consultez le site www.koelis.com.

À propos de BOT IMAGE, Inc.

Bot Image™ est une société de dispositifs médicaux basée dans le Nebraska et le Maine, spécialisée en intelligence artificielle (IA). Fondée en 2018, sa mission est de combiner l’IA aux technologies actuelles de diagnostic et de guidage par l’image pour améliorer significativement les résultats cliniques liés au cancer de la prostate, notamment le dépistage, la détection, la classification et l’évaluation des lésions prostatiques. Le logiciel ProstatID™ a reçu l’autorisation de la FDA en 2022 et a été présenté pour la première fois au congrès de l’AUA 2024 à San Antonio, Texas. Pour en savoir plus sur BOT IMAGE, consultez le site www.botimageai.com.

Illustration : Contours prostatiques et des lésions en 3D générés automatiquement par IA, tels qu’affichés dans le système Trinity® de Koelis.

