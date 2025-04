德雷威亮相2025上海国际车展，全面展示售后市场领先解决方案

上海, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为天纳克集团旗下专注于汽车售后业务的专家品牌,德雷威(DRiV)在2025上海国际车展隆重亮相,携旗下减振与底盘悬挂系统、制动系统、发动机与密封件套组、点火系统组件、传感器等多项核心产品,全面彰显其在汽车售后市场的领先地位与技术实力。

德雷威此次展出旗下多个全球知名品牌,包括菲罗多(Ferodo)、冠军(Champion)、蒙诺(Monroe)、瓦格纳(Wagner)、华克(Walker),以及发动机技术品牌Payen、AE、Glyco与FP Diesel,充分展现了其丰富的产品矩阵和一站式解决方案的能力。



产品多元化与系统集成优势

在本届车展上,德雷威重点展示了其在多系统零部件组合方面的综合能力。以蒙诺减振器与底盘连接件联袂菲罗多制动产品组成的“乘用车转角模块”,成为展台一大亮点。

蒙诺自1926年推出首支减振器以来,始终引领行业发展,并持续打造高可靠性的底盘与悬挂部件;而菲罗多自1902年推出首款蹄式刹车片以来,凭借持续创新成为制动领域的重要代表。二者产品的有机结合,展现了德雷威在车辆操控性、稳定性与安全性方面的综合优势。德雷威始终以满足维修厂与终端用户的需求为核心,持续为售后市场提供高效、可靠的产品解决方案。

针对商用车领域,德雷威特别推出适用于柴油发动机的售后市场产品组合,涵盖活塞、活塞环、缸套、轴瓦、气门、缸垫及密封修包等关键部件。该系列产品基于集团OE配套经验,由亚太工程技术团队自主开发,构建出完整的发动机及密封系统套件。这不仅为商用车维修提供了一站式解决方案,有效降低整体采购成本,还能规避因单一零件缺失带来的停工风险。凭借OE级别品质,德雷威产品可显著延长使用寿命、降低养护成本、提升运营时效,为车队及车主带来更高的盈利保障。



创新产品亮点

本次展会,冠军(Champion)品牌展示了其高性能点火系统产品,包括火花塞与点火线圈。该系列产品专为提升发动机性能与燃油效率而设计,具备优异的耐久性与稳定性。凭借其在原厂配套领域的技术实力,以及德雷威强大的售后开发能力,冠军品牌在乘用车与商用车领域持续推出符合现代后市场高标准的产品解决方案。

瓦格纳(Wagner)品牌则展出了全新传感器系列产品,包括适用于华晨宝马5系的ABS轮速传感器与氧传感器,以及用于商用车的氮氧传感器与排温传感器,覆盖多种车辆应用需求。瓦格纳传感器采用品牌独有的四层芯片结构,有效防止热胀裂纹产生,显著提升耐用性;产品严格遵循原厂标准制造,并通过多项严苛测试,全面满足现代汽车在智能化与精准检测方面的高要求。

为响应新能源汽车快速发展的维保需求,德雷威还推出专为新能源车型打造的制动与减振系统。蒙诺电子减振器系列采用先进的CVSAe连续可变电子悬架技术,适配超过70款主流车型;菲罗多POWER+刹车片则根据新能源车型对制动系统的特殊要求进行针对性优化。两大品牌的产品充分依托OE配套实力与售后开发能力,为新能源汽车提供优质的驾乘体验与服务支持。



持续创新,深耕售后市场

“德雷威始终致力于以技术创新与产品多元化为全球售后市场提供高品质、全方位的解决方案。”德雷威亚太区总经理刘宁军先生表示,“我们将继续发挥核心优势,持续扩充产品组合,满足市场日益增长的需求。 我们秉持以全方位服务客户的理念,助力亚太客户全面提升维修与养护效率。”

未来,德雷威将持续深耕亚太市场特别是中国市场,加快产品布局与技术升级,携手行业合作伙伴,共同推动汽车后市场的可持续发展。



联系方式:

Simonetta Esposito

全球传播部

天纳克

sesposito@tenneco.com

