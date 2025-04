Nytt avtal för anställda på Folksam

Forena har tecknat ett nytt centralt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Fremia.

Stockholm, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forena har tecknat ett nytt centralt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Fremia. Det nya avtalet gäller för de anställda på Folksam. Avtalet följer det så kallade märket på 6,4%. Avtalsvärdet är fördelat på 3,4% första året och 3,0% det andra året. I det ingår extra avsättningar till pensioner och pengar till lönejusteringar.

-Vi är mycket nöjda. Det här avtalet innebär att den som gjort ett bra jobb bör kunna få en fin löneutveckling i kommande lönedialoger och dessutom ökad ekonomisk trygghet senare i livet, konstaterar förbundsordförande Anders Johansson.

De individuella avsättningarna till pensioner ökar med 0,2% i både KTP1 och KTP2 2025 och 2026. Det innebär att parterna lokalt ska förhålla sig till att en normerande nivån på löneökningar är 3,2 % i år och 2,8% nästa år.

-Vi vet att pensionsfrågor är viktiga för våra medlemmar. Det gäller både våra äldre och våra yngre medlemmar. Därför är vi väldigt glada över att parterna är överens om att öka avsättningen till pensioner. Vi är också överens om att vi har som mål att framöver komma upp till 2% extra utöver den nuvarande procentuella avsättningen till tjänstepension, säger Anders Johansson.

Det så kallade märket, sätts av parterna inom industrin, och är ett riktmärke för vad ökade löner och andra förbättringar får kosta. I avtalet med Fremia står det att märkessiffran ska följas över tid.

-Men vi har också lokal lönebildning vilket innebär att förutsättningar på arbetsplatsen kan påverka löneutvecklingen. Nu startar inom kort de lokala förhandlingarna och sen är det dags för lönedialoger. Vi har ju dessutom även individuell lönesättning och i lönedialogen är det din arbetsinsats som avgör– inte märket, säger Jouni Ketola, tf. förhandlingschef på Forena.

Forena har i dagarna också tecknat ett nytt kollektivavtal med Fremia som gäller för de anställda på LO/TCO Rättskydd. Sedan tidigare är det avtal, som berör flest försäkringsanställda, FAO-avtalet, i hamn.

Pressbilder:

Pressbilder på talespersoner: https://forena.qbank.se/alla?filters=eyJ0eXBlb2ZwaG90byI6WyJUYWxlc3BlcnNvbmVyIl19

Annis Prhat, kommunikationschef E-post: annis.prhat@forena.se Telefon: 08-791 17 46

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.