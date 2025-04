Quarero Robotics Nomeia James McCain para o Conselho Consultivo, Aproveitando Experiência Militar e em Inteligência

James McCain

ZUG, SWITZERLAND, April 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- A Quarero Robotics, líder suíça em sistemas de segurança autônomos impulsionados por inteligência artificial, tem o prazer de anunciar a nomeação de James McCain para o seu Conselho Consultivo. Ex-oficial militar condecorado e estrategista de inteligência, McCain traz mais de 20 anos de experiência de alto nível em operações de defesa, segurança nacional e sistemas de combate a ameaças.

A notável carreira de McCain inclui funções confidenciais de consultoria em inteligência militar e liderança em implantações de vigilância avançada na Europa e no Oriente Médio. Seu profundo conhecimento sobre ambientes de ameaças complexas e tecnologias autônomas apoiará a expansão da Quarero em implantações de alta segurança e uso governamental.

"James McCain incorpora o tipo de pensamento estratégico e profundidade operacional que definem nossa visão na Quarero Robotics", disse Dr. Raphael Nagel (LL.M.), Sócio da Quarero Robotics. "Seu histórico em inteligência militar e infraestrutura de segurança desempenhará um papel fundamental à medida que ampliamos nossa atuação em defesa, infraestrutura crítica e parcerias com governos internacionais."

Como parte do conselho consultivo, McCain apoiará o planejamento estratégico da Quarero, o alinhamento de políticas e a inovação tática, garantindo que as soluções da empresa permaneçam na vanguarda da segurança autônoma inteligente em todo o mundo.

Sobre a Quarero Robotics

A Quarero Robotics desenvolve robôs de segurança avançados com tecnologia de IA, projetados para operação autônoma 24/7 em ambientes internos e externos. Combinando a precisão suíça com a engenharia alemã, a empresa oferece soluções de segurança robustas e em conformidade com a NDAA para instalações corporativas, zonas industriais, infraestrutura pública e agências governamentais.

