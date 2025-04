Quarero Robotics beruft James McCain in den Beirat und nutzt dessen militärische und geheimdienstliche Erfahrung

James McCain

ZUG, SWITZERLAND, April 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Quarero Robotics, ein Schweizer Vorreiter für KI-gestützte autonome Sicherheitssysteme, gibt mit Freude die Ernennung von James McCain in seinen Beirat bekannt. McCain ist ein hochdekorierter ehemaliger Offizier und Geheimdienststratege mit über 20 Jahren Erfahrung in Verteidigungsoperationen, nationaler Sicherheit und Bedrohungsabwehrsystemen auf höchster Ebene.

McCains herausragende Karriere umfasst vertrauliche Beratungsfunktionen im militärischen Nachrichtendienst sowie Führungsrollen bei hochentwickelten Überwachungseinsätzen in Europa und dem Nahen Osten. Sein tiefes Verständnis komplexer Bedrohungsszenarien und autonomer Technologien wird Quareros Expansion in Hochsicherheits- und staatliche Anwendungen maßgeblich unterstützen.

„James McCain verkörpert das strategische Denken und die operative Tiefe, die unsere Vision bei Quarero Robotics prägen“, so Dr. Raphael Nagel (LL.M.), Partner bei Quarero Robotics. „Sein Hintergrund in militärischer Aufklärung und Sicherheitsinfrastruktur wird eine entscheidende Rolle spielen, wenn wir unsere Aktivitäten im Verteidigungsbereich, in der kritischen Infrastruktur und in internationalen Regierungspartnerschaften ausweiten.“

Als Mitglied des Beirats wird McCain Quarero bei der strategischen Planung, der politischen Ausrichtung und der taktischen Innovation unterstützen und so sicherstellen, dass die Lösungen des Unternehmens weltweit an der Spitze intelligenter, autonomer Sicherheitstechnologien bleiben.

Über Quarero Robotics

Quarero Robotics entwickelt fortschrittliche KI-gesteuerte Sicherheitsroboter, die rund um die Uhr autonom in Innen- und Außenbereichen operieren. Durch die Kombination von Schweizer Präzision und deutscher Ingenieurskunst bietet das Unternehmen robuste, NDAA-konforme Sicherheitslösungen für Unternehmensgelände, Industrieareale, öffentliche Infrastrukturen und staatliche Einrichtungen.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.