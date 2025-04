Monroe驾乘解决方案为中国主机厂提供了前沿的电子悬架技术

全新Monroe智能悬架CVSA2技术为采用麦弗逊支柱悬架系统的车辆提供卓越驾驶体验

密歇根诺斯维尔, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天纳克旗下Monroe驾乘解决方案,全球领先的创新电子悬架系统及组件供应商,今日推出一项先进的半主动悬架技术,帮助汽车主机厂在其最新车型中提供极致、可控且安全的驾驶体验。Monroe全新智能悬架CVSA2技术适用所有驾驶模式和众多车型,包括配备了麦弗逊支柱悬架的SUV、越野车和豪华轿车。

在Monroe智能悬架系统的大获成功之上,新型CVSA2悬架系统独特采用了双电液阀钢管减振器。

Monroe驾乘解决方案亚太区副总裁兼总经理吴啸林(Steven Wu)表示:“我们将Monroe智能悬架的双阀设计应用于全新的CVSA2技术,使得主机厂能够为数百万新客户介绍一系列全新显著优势,包括独立回弹和压缩阻尼控制,可实现卓越驾乘舒适性的高精度可调性,及能够为几乎所有道路条件和操作环境选择最佳的驾驶模式。”

CVSA2技术通过驾驶员输入、加速器和车身位移数据,独立控制四个半主动减振器的回弹和压缩阻尼特性,从而提供卓越的舒适性和操控性。同时,这项技术也提高了驾驶员在所有条件下的可控性和安全感,特别是在紧急操作时表现尤为出色。

新型CVSA2减振器在中国常州的Monroe驾乘解决方案生产基地制造。

除了CVSA2和CVSA2 Performance技术外,Monroe智能悬架产品系列还包括CVSAe悬架系统。该系统配备电子减振器,能够持续适应变化的道路条件,允许驾驶员根据个人需求选择悬架设置。由于其卓越的可调性和低功耗特性,CVSAe技术成为电动车(EV)、混合动力车(HEV)和插电式混合动力车(PHEV)制造商的首选,迄今已向中国汽车制造商交付超过100万套减振器组件(共计400万个减振器)。

Monroe智能悬架技术Kinetic®为全尺寸SUV、跑车和其他车型提供液压连接的侧倾、俯仰、转向控制、负载分配等其他功能。在与CVSA2 Performance技术共同应用下,Kinetic系统能够快速适应变化的操作动态,保持最佳的车辆平衡和稳定性,增强车轮关节活动和牵引力。

点击 此处 了解更多关于Monroe驾乘解决方案技术的完整产品组合,包括Monroe智能电子悬架系统和Monroe OE解决方案悬架系统。

关于天纳克

天纳克是全球领先的汽车产品设计商、制造商和营销商之一,专注为主机和售后市场客户提供高品质产品。通过DRiV、性能解决方案、清洁空气、动力总成及点火系统业务集团,天纳克为轻型汽车、商用卡车、越野车、工业、赛车及售后市场提供技术解决方案,推动全球出行领域的进步。

访问 www.tenneco.com 以了解更多信息。

联系方式:

Simonetta Esposito

全球传播部

天纳克

sesposito@tenneco.com









本通稿随附图片可通过以下网址获取:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/035c7ad1-7f19-41a1-b237-56db0d9e0c69/zh-Hans

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/798a040b-fe0d-4820-bd93-910afdbd673b/zh-Hans

Introducing CVSA2 Technology Monroe Intelligent Suspension CVSA2 Steel Tube suspension Introducing CVSA2 Technology Monroe Intelligent Suspension CVSA2 Steel Tube suspension

