ビットゲット (Bitget)、機関投資家向けに最上級のメイカーリベートを提供する流動性インセンティブプログラムを刷新

セーシェル共和国ビクトリア発, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所およびWeb3企業として世界をリードするビットゲット (Bitget)は、自社の流動性インセンティブプログラムに大幅なアップグレードを行い、2025年5月1日より適用すると発表した。 刷新された本プログラムでは、より競争力のある手数料体系、報酬の強化、そして現物・先物の両市場を対象とした適用範囲の拡大が盛り込まれている。 今回の戦略的なアップデートは、2025年におけるビットゲットの方針――機関投資家へのサービス強化、流動性の深さの向上、そしてプラットフォーム全体における取引効率の改善――に沿ったものである。

今回のアップグレードでは、業界最高水準の手数料インセンティブを備えた階層制システムが導入されており、現物取引では最大-0.012%、先物取引では最大-0.005%のメイカーリベートが提供される。また、テイカーフィーは、それぞれ0.02%、0.025%からの低水準で開始される。 今回初めて、BTCUSDT や ETHUSDTといった主要なパーペチュアル契約の取引ペアにもメイカーリベートが適用される。これにより、流動性プロバイダーや高頻度取引 (HFT) を行う企業に対する報酬が大幅に強化されることとなる。 現在、およそ130組の先物取引がビットゲットの最上位手数料レートの対象となっており、今後も定期的な流動性レビューを経て、さらに多くのペアが追加される予定である。

オンボーディングをさらに加速するため、新たな流動性プロバイダーは、過去の取引実績を提出することで階層アップグレードを受けることができ、初期段階からより優遇された手数料レートや高いAPIレート制限へのアクセスが可能となる。

「2025年、ビットゲットは、機関投資家向けエコシステムの拡大をの最重要戦略のひとつに掲げています。 流動性インセンティブのアップグレードを通じて、マーケットメイカーやプロフェッショナルトレーダーにとって、より魅力的で持続可能な取引環境を構築することを目指している。 機関投資家の積極的な参加は、市場の厚みを生み出すだけでなく、暗号資産の大衆的な普及にも貢献します」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べた。

今回の発表は、ビットゲットが最近実施した機関投資家向けレンディングサービスのアップグレードに続くものであり、同サービスでは現在、50種類以上の担保資産に対応し、最長12か月の柔軟なローン期間を提供している。これにより、機関投資家は拡張性と効率性の高い資金調達手段を利用できるようになっている。 これと並行して、ビットゲットは「ユニファイドアカウント」において招待制のライブ取引を開始しており、プロフェッショナルトレーダーが現物・マージン・先物ポジションをひとつのシンプルなインターフェース上で管理できるようになっている。 これらの強化策は、洗練された取引企業の進化するニーズに応えるために、シームレスで高性能なインフラを提供することを目的とした、ビットゲットの包括的な機関投資家向け戦略の中核を成している。

アップグレードされたプログラムの詳細については、以下をご覧ください。「流動性インセンティブプログラム (Liquidity Incentive Program)」

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレットは、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を率先的に推進し、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

