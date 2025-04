Bitget משדרגת את תוכנית תמריצי הנזילות עם החזרי עושי שוק מהשורה הראשונה לסוחרים מוסדיים

ויקטוריה, איי סיישל, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הודיעה על שדרוג משמעותי לתוכנית תמריצי הנזילות שלה, שאמורה להיכנס לתוקף ב-1 במאי 2025. התוכנית המחודשת מציגה מבנה עמלות תחרותי יותר, תגמולים משופרים וכיסוי מורחב עבור שווקי הספוט והחוזים העתידיים כאחד. עדכון אסטרטגי זה מיישר קו עם המחויבות של Bitget לשנת 2025 לשרת משקיעים מוסדיים, לשפר את עומק הנזילות ולהבטיח מסחר יעיל יותר בכל רחבי הפלטפורמה שלה.

התוכנית המשודרגת מציגה מערכת מבוססת שכבות עם תמריצי עמלות מובילים בשוק, כולל הנחות לעושי שוק שמגיעות עד 0.012%- בספוט ו-0.005%- עבור חוזים עתידיים, ועמלות עבור סוחרים במחירי שמחילות ברמה מינימלית של 0.02% ו-0.025% בהתאמה. בפעם הראשונה, ההחזרים לעושי שוק יחולו על צמדי מסחר בחוזים מתמידים גדולים כמו BTCUSDT ו-ETHUSDT, מה שישפר באופן משמעותי את התגמול לספקי נזילות וחברות שפעילות במסחר בתדירות גבוהה. כ-130 צמדי חוזים עתידיים נהנים כעת מתעריפי העמלות המובילים של Bitget, ועוד צמדים יתווספו בחודשים הבאים לאחר בדיקת הנזילות הקבועה.

כדי להאיץ עוד יותר את השילוב, ספקי נזילות חדשים יכולים להגיש רשומות מסחר היסטוריות כדי לקבל שדרוג לשכבה שלהם, מה שיעניק גישה לשיעורי עמלות טובים יותר ומגבלות תעריף API גבוהות יותר מההתחלה.

"אחת מהעדיפויות האסטרטגיות העליונות שלנו ל-2025 היא הרחבת האקו-סיסטם המוסדי של Bitget. באמצעות שדרוג תמריצי הנזילות שלנו, אנו שואפים ליצור סביבה אטרקטיבית שהינה יותר ברת קיימא עבור עושי שוק וסוחרים מקצועיים. מעבר לכך שהשתתפות מוסדית חזקה מניעה את עומק השוק, היא גם תורמת לאימוץ ההמוני של מטבעות קריפטוגרפים", אמר גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget,.

הכרזה מגיעה בעקבות השדרוג האחרון בשירותי ההלוואות המוסדיים של Bitget, אשר תומכת כעת ביותר מ-50 נכסי בטחונות עם תנאי הלוואה גמישים עבור עד 12 חודשים - שמספקים למוסדות גישה מדרגית ויעילה להון. במקביל, Bitget השיקה גם מסחר חי באמצעות הזמנה בלבד עבור גישת החשבון האחוד שלה המאפשר לסוחרים מקצועיים לנהל עמדות ספוט, מרווח וחוזים עתידיים תחת ממשק אחד פשוט. ביחד, שיפורים אלו מהווים חלק קריטי באסטרטגיה המוסדית הרחבה יותר של Bitget, שמטרתה לספק תשתית חלקה, בעלת ביצועים גבוהים העונה על הצרכים המתפתחים של חברות מסחר מתוחכמות.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

