A2MAC1 与盖世汽车达成全球战略合作，探索全新汽车智能服务

上海/巴黎,2025年4月24日——全球汽车对标分析与成本工程领域的先驱 A2MAC1 与全球领先的汽车产业信息服务平台盖世汽车(Gasgoo)正式建立全球战略合作关系。双方首席执行官 Patrick KATENKAMP 与 Tina ZHOU 于今日正式签署合作协议,标志着双方合作的重要里程碑。根据谅解备忘录内容,A2MAC1 与盖世汽车将在多个领域展开深度合作,发挥各自行业优势,共同为客户创造更多价值。

此次合作是双方全球化战略的重要一步:盖世汽车正在加快全球业务布局,拓展海外服务能力;A2MAC1 则进一步加深其在亚洲市场的影响力,推动更符合中国市场需求的数据驱动型服务的发展。面对客户日益多样化的需求——从成本与碳排计算,到供应链的深度洞察——本次合作将帮助双方更好地响应市场期待,携手创造协同价值。

双方计划于 2025 年 7 月正式推出联合服务,新业务合作协议签署于 2025 年 4 月 24 日。

更多详情将在服务发布时公布。

关于盖世汽车(Gasgoo)

盖世汽车是全球领先的汽车产业信息服务平台,为汽车产业链上下游企业提供专业数据与信息服务解决方案,服务覆盖全球数十万家汽车产业链企业,涵盖技术研发、供应链管理、市场洞察及战略咨询等领域,致力于推动汽车产业技术创新与全球化协同发展。

关于 A2MAC1

A2MAC1 致力于赋能客户高效研发更具竞争力的汽车产品,助力行业创新与可持续发展。依托全球业务网络和深厚的行业经验,A2MAC1 提供独特的技术洞察、竞争分析、趋势预测及一体化解决方案,帮助汽车企业在变革中把握机遇、优化决策并加速发展。

作为汽车工程与对标分析领域的专业合作伙伴,A2MAC1 持续为全球客户提供高价值服务,推动行业进步。

联系方式

A2MAC1 企业传播团队

communication@a2mac1.com

24 – 26 Quai Alphonse le Gallo

92100 Boulogne-Billancourt - 法国

www.a2mac1.com





