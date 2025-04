A2MAC1, 가스구(Gasgoo)와 글로벌 파트너십 체결 – 자동차 인텔리전스 서비스 공동 개발 착수

상하이/파리, 2025년 4월 24일 – 자동차 벤치마킹 및 원가 엔지니어링 분야의 글로벌 선도기업 A2MAC1은 세계적인 자동차 산업 정보 플랫폼인 가스구(Gasgoo)와 글로벌 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이번 협약은 양사 CEO인 티나 저우(Tina ZHOU)와 패트릭 카텐캄프(Patrick KATENKAMP)의 공식 서명을 통해 완료되었으며, 양사 협력의 중대한 이정표가 되었습니다.

이번 양해각서(MoU)를 기반으로, A2MAC1과 가스구는 각자의 핵심 역량을 결합해 자동차 산업 내 인텔리전스 서비스의 혁신을 공동 추진할 예정입니다. 양사는 고객에게 고도화된 시장 인사이트와 데이터 기반 솔루션을 제공함으로써 새로운 가치를 창출하고자 합니다.

본 협업은 양사 모두의 글로벌 성장 전략에서 중요한 진전을 의미합니다. 가스구는 이번 파트너십을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고, 세계적 수준의 정보 제공 역량을 확장할 예정입니다. A2MAC1은 이를 계기로 아시아 시장, 특히 중국 내 존재감을 확대하며, 지역 특화형 서비스를 더욱 빠르게 전개할 계획입니다.

고객 요구가 다변화하는 가운데 – 비용 및 탄소 배출 분석에서부터 공급망 인사이트에 이르기까지 – 이번 파트너십은 산업 전반에 걸친 복잡한 니즈에 정밀하게 대응하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.

양사는 오는 2025년 7월, 공동 개발한 새로운 비즈니스 서비스를 공식 출시할 예정이며, 구체적인 내용은 출시 시점에 공개될 예정입니다.

가스구(Gasgoo)에 대하여

가스구는 글로벌 자동차 산업 정보 서비스를 선도하는 플랫폼으로, 자동차 산업 전반에 걸쳐 전문적인 정보 서비스를 제공합니다. 글로벌 공급망 연계, 시장 정보, 비즈니스 매칭, 업계 뉴스 등을 통해 산업 혁신과 국제 협업을 지원하고 있습니다.

A2MAC1에 대하여

A2MAC1은 고객이 더 나은 차량을 더 빠르고 자신 있게 개발할 수 있도록 지원합니다. A2MAC1의 미션은 기술 인사이트, 경쟁 분석, 트렌드 예측, 통합 솔루션을 통해 고객이 정보에 기반한 결정을 내리고, 혁신을 주도하며, 지속 가능한 성장을 실현할 수 있도록 돕는 것입니다.

전 세계적인 네트워크와 탁월한 평판을 바탕으로, A2MAC1은 빠르게 변화하는 자동차 산업에서 앞서 나가길 원하는 기업들의 신뢰받는 파트너입니다.

문의처

A2MAC1 커뮤니케이션 팀

communication@a2mac1.com

24 – 26 Quai Alphonse le Gallo

92100 Boulogne-Billancourt - 프랑스

www.a2mac1.com





