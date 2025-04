A2MAC1とGasgooが、新たな自動車インテリジェンスサービスを提供するグローバル・パートナーシップ覚書を締結

上海/パリ、2025年4月24日 - 自動車ベンチマーキングとコスト・エンジニアリングの世界的リーダーであるA2MAC1は、自動車産業情報サービス・プラットフォームの世界的リーダーであるGasgooとのグローバル・パートナーシップを発表した。この覚書は、両社のCEOであるTina ZHOUとPatrick KATENKAMPによって正式に調印され、両社の提携の重要なマイルストーンとなった。本覚書の下、A2MAC1とGasgooは、業界における両者の専門知識を活用できる複数の分野で力を合わせ、顧客への価値を共同で創造していく。

この提携は、両社の成長戦略における重要な前進を意味する: Gasgooはグローバルなプレゼンスを強化し、世界中でサービスを拡大する一方、A2MAC1はアジアでの足跡を深め、中国市場に合わせたデータ主導型サービスの開発を加速させる。コストやCO₂の計算からサプライチェーンに関する深い知識まで、顧客のニーズが多様化する中、このパートナーシップにより、両社は市場の期待によりよく応え、共同の価値を創造することができるようになる。新事業の開始は2025年7月を予定しており、パートナーシップ覚書は2025年4月24日に締結される。

詳細については、正式サービス開始時にお知らせいたします。

Gasgooについて

Gasgooは、自動車業界の川上から川下まで、様々な専門的情報サービスを提供する世界有数の自動車業界情報サービスプラットフォームであり、グローバルサプライチェーンコネクション、マーケットインテリジェンス、ビジネスマッチングメーキング、自動車関連ニュースに特化し、業界の革新と国際協力をサポートしています。

A2MAC1について

A2MAC1は、お客様がより良い自動車をより速くより正確に設計できることを可能にします。A2MAC1の使命は、自動車業界特有のニーズに合わせた技術的洞察、競合分析、トレンド予測、統合ソリューションを独自に組み合わせることで、十分な情報に基づいた意思決定、イノベーションの推進、持続可能な成長の実現に必要な知識とツールを自動車業界に提供することです。

A2MAC1は、そのグローバルな事業展開と卓越した評判により、急速に変化する自動車業界で活躍する企業にとって必要不可欠なパートナーとなることを目指しています。

連絡先:

A2MAC1マーケティング部

communication@a2mac1.com

24 – 26 Quai Alphonse le Gallo

92100 Boulogne-Billancourt - France

www.a2mac1.com

