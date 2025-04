Communiqué de presse : Sanofi : forte performance au T1 et confirmation des perspectives pour 2025

Sanofi : forte performance au T1 et confirmation des perspectives pour 2025

Paris, le 24 avril 2025

Ventes du T1 en progression de 9,7 % à TCC1 et BNPA2 des activités de 1,79 euro

Les ventes des nouveaux lancements pharmaceutiques atteignent 0,8 milliard d’euros (+43,8 %), portées par ALTUVIIIO

Les ventes de Dupixent progressent à 3,5 milliards d’euros (+20,3 %)

Les ventes des Vaccins augmentent à 1,3 milliard d’euros (+11,4 %), portées par des séquences favorables pour Beyfortus

Les frais de recherche et développement atteignent 1,8 milliard d’euros (+6,9 %)

Les frais commerciaux et généraux augmentent à 2,2 milliards d’euros (+3,8 %)

Le BNPA des activités s’élève à 1,79 euro, soit +15,7 % à TCC et +17,0 % à données publiées ; le BNPA IFRS s’élève à 1,52 euro

Poursuite du développement du pipeline

Six approbations réglementaires obtenues pour des médicaments en immunologie, maladies rares, et oncologie

Des données récentes provenant d’études de phase intermédiaire ont permis le lancement d’études de phase avancée pour l'asthme et les maladies dermatologiques, ce qui élargit et approfondit le champ d'action en immunologie

Stratégie de durabilité

Actualisation de la stratégie de développement durable, recentrée sur l'accès aux soins, l'impact environnemental et la résilience des systèmes de santé; 70 % du portefeuille et plus de 75 % du pipeline ciblent des maladies impactées par les défis climatiques et environnementaux

Allocation des capitaux

La finalisation de la vente à CD&R d’une participation de contrôle dans Opella est attendue au T2 3

Sanofi a conclu un accord pour acquérir DR-0201, un anticorps bispécifique ciblé qui engage les cellules myéloïdes4

Perspectives confirmées

En 2025, Sanofi anticipe pour son chiffre d'affaires une croissance en pourcentage à un chiffre moyen à élevé, à TCC 5 . Sanofi confirme la prévision d'un fort rebond du BNPA des activités, avec une croissance à TCC située dans la fourchette basse d’un pourcentage à deux chiffres (hors rachat d’actions) 6

. Sanofi confirme la prévision d'un fort rebond du BNPA des activités, avec une croissance à TCC située dans la fourchette basse d’un pourcentage à deux chiffres (hors rachat d’actions) Sanofi entend achever en 2025 un programme de rachat d'actions de 5 milliards d’euros, déjà réalisé à 72 %

Paul Hudson, Directeur Général : « 2025 s’ouvre sur une forte dynamique, portée par une progression de 9,7% du chiffre d’affaires grâce aux investissements réalisés dans l’innovation et à une base de comparaison favorable. La priorité accordée à l'avancée du pipeline a permis à Sanofi de poursuivre sa croissance, avec une progression de 46,5% des ventes liées aux lancements de nouveaux médicaments et vaccins. Sanofi a obtenu l’approbation de Qfitlia (fitusiran), un nouveau traitement destiné aux patients atteints d’hémophilie ; il s’agit de l’un des trois lancements potentiels envisagés cette année. ALTUVIIIO continue de gagner des parts de marché ; sur l’année entière, il est en bonne voie de devenir le prochain blockbuster. Le BNPA des activités s’élève à 1,79 euro, confirmant le net rebond attendu en 2025.

Le redéploiement des capitaux se poursuit, avec notamment la bonne progression du programme de rachat d’actions, la finalisation à venir de la cession d’une participation majoritaire dans Opella et la récente acquisition d’un anticorps bispécifique ciblé qui engage les cellules myéloïdes pour la déplétion profonde des lymphocytes B en immunologie. Cette dernière opération renforce notre portefeuille en stade précoce et ouvre la voie à un traitement potentiel pour des maladies difficiles à traiter telles que le lupus.

Le pipeline de Sanofi affiche des progrès significatifs, avec l’obtention de six nouvelles approbations. Des progrès continus ont été réalisés pour plusieurs nouveaux médicaments dans les maladies respiratoires et de la dermatologie, avec notamment l’efficacité cliniquement significative pour l’amlitelimab dans l’asthme, qui permet de passer à un développement de phase 3 afin de créer de la valeur future tant pour les patients, pour la société dans son ensemble et pour l’entreprise. Compte tenu de la croissance du chiffre d'affaires et du BNPA des activités, et avec la connaissance de l’environnement extérieur du moment, Sanofi confirme aujourd’hui ses perspectives pour 2025. »



T1 2025 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires IFRS publié 9 895 m€ +10,8 % +9,7 % Résultat net IFRS publié 1 872 m€ +65,2 % — BNPA IFRS publié 1,52 € +67,0 % — Cash-flow libre7 1 029 m€ — — Résultat opérationnel des activités 2 902 m€ +20,1 % +18,7 % Résultat net des activités 2 212 m€ +15,9 % +14,5 % BNPA des activités 1,79 € +17,0 % +15,7 %

