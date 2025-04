Nokia Oyj

Osavuosikatsaus

24.4.2025 klo 8.00



Nokia Oyj:n vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus



Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä aloitti vuoden 2025 vahvalla liikevaihdon kasvulla

Saimme Infinera-hankinnan päätökseen ensimmäisellä neljänneksellä. Hankinta vahvistaa Nokian asemaa Optical Networks -liiketoiminnassa ja hyperscale-toimijoiden keskuudessa. Olemme aloittaneet Infineran integraation ja tehneet monia tuoteportfolioon liittyviä päätöksiä. Näimme myönteistä kehitystä asiakkaiden keskuudessa, ja hyperscale-toimijoiden kasvun myötä Infineran tilauskertymä oli vahva ensimmäisellä neljänneksellä.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 3 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella (raportoitu -1 %) Teknologia-liiketoimintaryhmän edellisvuoden haastavan vertailukohdan seurauksena. Verkkoinfrastruktuurin liikevaihto kasvoi 11 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella, kun taas Pilvi- ja verkkopalveluiden liikevaihto kasvoi 8 %. Matkapuhelinverkkojen liikevaihto kasvoi 2 %.

Vertailukelpoinen bruttomarginaali laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 8,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 42,3 % (raportoitu -8,2 prosenttiyksikköä ja oli 41,5 %), mistä puolet oli seurausta Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihdon laskusta. Bruttomarginaaliin vaikutti myös Matkapuhelinverkkojen nettovaikutukseltaan 120 miljoonan euron kertaluonteinen kuluerä sovintosopimukseen liittyen.

Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laski 9,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 3,6 % (raportoitu -10,2 prosenttiyksikköä ja oli -1,1 %), mikä johtui pääasiassa alhaisemmasta bruttomarginaalista sekä pitkän aikavälin kasvuun tähtäävistä investoinneista, jotka kasvattivat toimintakuluja.

Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa, ja raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa.

Ensimmäisen neljänneksen vapaa kassavirta oli 0,7 miljardia euroa ja nettokassa 3,0 miljardia euroa.

Vuoden 2025 näkymät ovat ennallaan. Odotamme, että vertailukelpoinen liikevoitto on 1,9–2,4 miljardia euroa ja vapaa kassavirta on 50–80 % vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut . Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto ensimmäisen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.



TOIMITUSJOHTAJA JUSTIN HOTARD KOMMENTOI VUODEN 2025 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Alla olevassa toimitusjohtajan katsauksessa mainitut liikevaihdon muutokset ovat ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella.



Ensimmäisten kolmen viikkoni aikana toimitusjohtajana olen käynyt monia hyviä keskusteluita asiakkaidemme, kumppaneidemme ja työntekijöidemme kanssa. Nokialla on merkittäviä mahdollisuuksia ja tulen aluksi keskittymään resurssiemme kohdentamiseen niin, että voimme sekä parantaa tehokkuuttamme että investoida riittävästi kasvualueille luodaksemme pitkän aikavälin arvoa osakkeenomistajillemme. Teknologiamme kova ydin on vahvaa kautta linjan, esimerkiksi radio- ja ydinverkoissa sekä IP-, optisissa ja kuituverkoissa. Keskusteluni asiakkaiden kanssa ovat vahvistaneet, että meillä on kriittinen rooli luotettuna kumppanina mobiili- ja kiinteissä verkoissa, paljon potentiaalia hyperscale-toimijoiden kanssa sekä yritys- ja puolustussektoreilla. Nokian työntekijöiden energia, innovatiivinen ote sekä päättäväisyys viedä yhtiötä eteenpäin ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen.



Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtomme laski 3 %. Liikevaihtomme kasvoi kuitenkin 7 % ilman lisenssisopimuksiin liittyviä merkittäviä takautuvia maksuja vertailukaudella. Liikevoittomarginaalimme laski edellisvuodesta Teknologia-liiketoimintaryhmän haastavan vertailukohdan ja Matkapuhelinverkkojen kertaluonteisen kuluerän vuoksi. Verkkoinfrastruktuurin sekä Pilvi- ja verkkopalvelujen kannattavuus parani.



Verkkoinfrastruktuurin liikevaihto kasvoi 11 % sen kaikkien yksiköiden tukemana, samalla kun myös tilauskanta kasvoi. Ensimmäisen vuosineljänneksen kohokohta oli Infinera-yritysoston päätökseen saaminen. Laajentuneen Optical Networks -liiketoimintamme ensimmäinen vuosineljännes oli vahva. Liikevaihto kasvoi 15 %, ja solmimme useita tärkeitä uusia sopimuksia erityisesti hyperscale-toimijoiden kanssa. Olemme aloittaneet Infineran integraation ja tehneet monia tärkeitä tuotevalikoimaan liittyviä päätöksiä, joista olemme kertoneet asiakkaille huhtikuun alussa. Olemme aikataulussa saavuttaaksemme synergiatavoitteemme ja uskon, että yritysosto tuo Nokialle merkittävää lisäarvoa.



Matkapuhelinverkkojen liiketoiminnan vakautuminen jatkui ja voitimme vuosineljänneksen aikana lisää uusia sopimuksia. Kerroimme tänään tärkeästä jatkosopimuksesta T-Mobile US:n kanssa. Matkapuhelinverkkojen liikevaihto kasvoi 2 %, mutta kannattavuuteen vaikutti nettovaikutukseltaan 120 miljoonan euron suuruinen odottamaton kertaluonteinen kuluerä sovintosopimukseen liittyen. Tämä kuluerä liittyy vuonna 2019 alkaneeseen toimitukseen yhdelle asiakkaalle ja ratkaisee tilanteen kokonaisuudessaan.



Pilvi- ja verkkopalveluiden liikevaihto kasvoi 8 %. 5G-ydinverkkojen kysyntä jatkuu vahvana ja voitimme uusia sopimuksia AT&T:n, Boost Mobilen, Ooredoo Qatarin ja Telefónican kanssa. Teknologia-liiketoimintaryhmä solmi vuosineljänneksen aikana jälleen uusia sopimuksia, jotka nostivat sopimuskannan vuotuisen arvon noin 1,4 miljardiin euroon.



Emme ole jatkossakaan suojassa kansainvälisen kaupan nopeilta muutoksilta, mutta varhaisen asiakaspalautteen perusteella uskon markkinoidemme kestävän hyvin näitä muutoksia. Odotamme vuodelta 2025 edelleen vahvaa liikevaihdon kasvua Verkkoinfrastruktuurissa, kasvua Pilvi- ja verkkopalveluissa sekä pääosin vakaata liikevaihtoa Matkapuhelinverkoissa. Lisäksi odotamme Teknologia-liiketoimintaryhmässä noin 1,1 miljardin euron liikevoittoa.



Tariffit saattavat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa jonkin verran häiriöitä. Tulemme jatkossakin hyödyntämään maailmanlaajuisen tuotantoverkostomme joustavuutta minimoidaksemme tariffien vaikutukset. Tämän hetken tilanteen perusteella odotamme nykyisten tariffien negatiivisen vaikutuksen vertailukelpoiseen liikevoittoomme olevan 20–30 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä. Tariffeihin liittyvän haastavan ennustettavuuden takia emme ole tehneet oletusta niiden vaikutuksesta liiketoimintaamme vuoden 2025 jälkipuoliskolla.



Vuoden 2025 näkymiimme vaikuttaa Matkapuhelinverkkojen odottamattoman kuluerän lisäksi aikomuksemme jatkaa investointeja tuleviin kasvumahdollisuuksiin. Ohjeistuksemme ylälaidan saavuttaminen on nämä tekijät huomioiden aiempaa haastavampaa, mutta pidämme vertailukelpoisen liikevoittomme ohjeistuksen ennallaan 1,9–2,4 miljardissa eurossa. Vapaan kassavirran ohjeistuksemme on edelleen 50–80 % vertailukelpoisesta liikevoitosta.



Seuraavien kuukausien aikana aion jatkaa keskusteluita asiakkaidemme, työntekijöidemme, osakkeenomistajiemme ja muiden sidosryhmien kanssa. Kerron lisää näkemyksistäni toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä. Lisäksi aiomme järjestää pääomamarkkinapäivän marraskuussa, jossa kerromme tarkemman visiomme Nokian tulevaisuudelle.



Justin Hotard

Toimitusjohtaja

TALOUDELLINEN TULOS

Milj. euroa (paitsi osakekohtainen tulos, euroa) 1-3/2025 1-3/2024 Muutos 1-3/2025 vrt. 1-3/2024 Raportoitu tulos





Liikevaihto 4 390 4 444 -1 % Bruttokateprosentti 41,5 % 49,7 % -820 pp Tutkimus- ja kehityskulut -1 145 -1 125 2 % Myynnin ja hallinnon kulut -728 -693 5 % Liiketappio/-voitto -48 405 -112 % Liikevoittoprosentti -1,1 % 9,1 % -1 020 pp Jatkuvien toimintojen tappio/voitto -60 451

Lopetettujen toimintojen voitto/tappio — -13

Katsauskauden tappio/voitto -60 438

Osakekohtainen kauden tulos, laimennettu -0,01 0,08

Nettokassa ja korolliset sijoitukset 2 988 5 137 -42 % Vertailukelpoinen tulos





Liikevaihto 4 390 4 444 -1 % Muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella(1)



-3 % Bruttokateprosentti 42,3 % 50,5 % -820 pp Tutkimus- ja kehityskulut -1 115 -1 076 4 % Myynnin ja hallinnon kulut -587 -584 1 % Liikevoitto 156 600 -74 % Liikevoittoprosentti 3,6 % 13,5 % -990 pp Katsauskauden voitto 153 512 -70 % Osakekohtainen kauden tulos, laimennettu 0,03 0,09 -67 %





Liiketoimintaryhmien tulokset Verkko-

infrastruktuuri Matkapuhelin-

verkot Pilvi- ja verkkopalvelut Teknologia Konsernin yhteiset toiminnot ja muut Milj. euroa 1-3/2025 1-3/2024 1-3/2025 1-3/2024 1-3/2025 1-3/2024 1-3/2025 1-3/2024 1-3/2025 1-3/2024 Liikevaihto 1 722 1 439 1 729 1 682 567 546 369 757 4 23 Muutos edellisvuoteen 20 %

3 %

4 %

-51 %

-83 %

Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella(1) 11 %

2 %

8 %

-52 %

-83 %

Bruttokateprosentti 40,6 % 40,8 % 30,9 % 40,9 % 45,9 % 39,4 % 100,0 % 100,0 %



Liikevoitto/-tappio 135 85 -152 -32 14 -37 259 658 -99 -75 Liikevoittoprosentti 7,8 % 5,9 % -8,8 % -1,9 % 2,5 % -6,8 % 70,2 % 86,9 %





(1) Tämä tunnusluku antaa lisätietoa liiketoiminnan kasvusta ja oikaisee sekä valuuttakurssien että yhtiörakenteen muutosten vaikutukset. Kattava määritelmä Nokia Oyj:n vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen Vaihtoehtoiset tunnusluvut -osiossa.



VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinko

Hallitus ehdottaa, että 29.4.2025 pidettävä varsinainen yhtiökokous 2025 valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,14 euron jakamisesta osakkeelta tilikaudelta 2024. Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, hallituksen odotetaan päättävän kunkin varojen jakamisen määrästä ja ajankohdasta siten, että alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat hallituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaiset. Näin ollen ensimmäinen odotettu täsmäytyspäivä olisi 5.5.2025 ja maksupäivä 12.5.2025. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.



Osakkeiden takaisinosto-ohjelmat

Nokia ilmoitti 27.6.2024 aikovansa ostaa Infineran kaupassa, jonka mukaisesti Infineran osakekannan arvo oli 1,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja jossa enintään 30 % kauppahinnasta maksetaan Nokian ADS-osaketalletustodistuksina Infineran osakkeenomistajien valinnoista riippuen. Kompensoidakseen Infinera-hankinnan aiheuttamaa laimennusvaikutusta osakkeenomistajille Nokia ilmoitti 22.11.2024 osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta, jonka tavoitteena on ostaa takaisin 150 miljoonaa osaketta. Osakkeiden takaisinosto-ohjelma saatiin päätökseen 2.4.2025. Ohjelmassa Nokia osti takaisin 150 miljoonaa omaa osakettaan noin 4,69 euron osakekohtaisella keskihinnalla. Takaisinostot vähensivät yhtiön vapaata omaa pääomaa noin 703 miljoonalla eurolla, ja takaisinostetut osakkeet mitätöitiin 23.4.2025.



NÄKYMÄT

Alla esitettyihin näkymiin sisältyy Infinera-hankinta.



Koko vuosi 2025 Vertailukelpoinen liikevoitto(1) 1,9–2,4 miljardia euroa Vapaa kassavirta(1) 50–80 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen Vaihtoehtoiset tunnusluvut -osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Näkymät ja kaikki jäljempänä kuvatut taustalla olevat oletukset ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, ja niihin kohdistuu lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu tai joihin on viitattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa.

Edellä esitettyjen Nokian virallisten näkymätavoitteiden lisäksi alla on esitetty konsernitason taloudellisia näkymiä tukevia oletuksia.



Koko vuosi 2025 Kommentti Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion toimintakulut noin 400 miljoonaa euroa

Vertailukelpoiset rahoitustuotot ja -kulut 50–150 miljoonaa euroa positiivinen

Vertailukelpoinen tuloverokanta ~25 %

Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 500 miljoonaa euroa (päivitys) Heijastaa pääasiassa kehittyvää alueellista jakaumaa ja Infineran mukaantuloa Käyttöomaisuusinvestoinnit 650 miljoonaa euroa (päivitys) Heijastaa Infineran mukaantuloa Jatkuvat bruttokustannussäästöt 400 miljoonaa euroa Liittyy meneillään olevaan kustannussäästöohjelmaan eikä sisällä Infineraan liittyviä synergioita Kustannussäästöohjelmiimme liittyvät uudelleenjärjestely- ja niihin liittyvät kulut 250 miljoonaa euroa Liittyy meneillään olevaan kustannussäästöohjelmaan eikä sisällä Infineraan liittyviä synergioita Uudelleenjärjestely- ja niihin liittyvien kulujen ulosmenevät rahavirrat 400 miljoonaa euroa Liittyy meneillään olevaan kustannussäästöohjelmaan eikä sisällä Infineraan liittyviä synergioita



MUUT AIHEET



Infinera hankinnan toteutuminen

Nokia ilmoitti 28.2.2025 saaneensa päätökseen Infinera Corporationin hankinnan 27.6.2024 julkistetun sopimuksen mukaisesti. Infinera on innovatiivisten avoimien optisten verkkoratkaisujen ja edistyneiden optisten puolijohteiden maailmanlaajuinen toimittaja, jonka kotipaikka on San Jose. Kaupan toteutumisen myötä Infinerasta tuli osa Nokia-konsernia ja Nokia omistaa 100 % sen osakekannasta ja äänivallasta. Hankintahinta oli 2,5 miljardia euroa, joka koostui käteismaksuista ja Nokian ADS-osaketalletustodistuksista. Hankintahintaan sisältyy myös osuus Infineran tulosperusteisten ja ehdollisten osakepalkkioiden käyvästä arvosta, joka kohdistuu yhdistämistä edeltäville työsuorituksille ja korvattiin Nokian osakeperusteisilla kannustimilla sekä Infineran vaihtovelkakirjalainojen käyvästä arvosta kyseisten velkakirjasopimusten mukaisesti. Lisätietoja hankinnasta on liitetiedossa 3. Hankitut liiketoiminnat Nokia Oyj:n vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa.



Vaihtoehtoinen tunnusluku ’’Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella’’

Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Nokia otti käyttöön uuden vaihtoehtoisen tunnusluvun "liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella". Liikevaihdon kasvu esitetään ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja siinä oletetaan, että tietyt yrityshankinnat ja -myynnit olisivat tapahtuneet jo vertailukauden alussa. Tämä tunnusluku on lisätty pääasiassa Infineran hankinnan vaikutuksen huomioimiseksi, ja on muunnelma aiemmin käytetystä vaihtoehtoisesta tunnusluvusta ''ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta''.



RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana kilpailijoiden tavoitellessa markkinaosuutta

asiakkaiden verkkoinvestoinneissa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät asiakkaiden kykyyn kaupallistaa verkkoa

kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja

kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset

häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa

inflaation vaikutus, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus, merkittävät valuuttakurssivaihtelut, muutokset tariffeissa ja korkeampi korkotaso

maailmanlaajuisten pandemioiden mahdolliset vaikutukset talouteen ja niiden aiheuttamat häiriöt

sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset

muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset

lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien, uusittujen ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo

brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset, käynnissä olevat lisensointia koskevat oikeudenkäyntimenettelyt ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö

nykyisten ja mahdollisten tulevien riitojen ja oikeudenkäyntien lopputulokset

kykymme toteuttaa, saattaa päätökseen ja onnistuneesti integroida transaktiot ja saavuttaa niistä odotetut hyödyt

tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus

tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme

epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös muutoksista liiketoimintajakaumassa, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina mahdolliset verouudistukset useissa maissa ja OECD:n ehdotukset

kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme

kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme;

sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 13.3.2025 julkaistun vuoden 2024 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.



TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihin, projekteihin, ohjelmiin, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden, geopoliittisten konfliktien ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme, markkinoiden muutosten tai kysynnän käännekohtien ajoittumiseen ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, kustannussäästöt, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, tariffit, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, arvonluonti, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät transaktioihin, investointeihin, muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "ennakoida", ”jatkua”, ”uskoa”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voi”, ”voisi”, ”nähdä”, ”suunnitella”, ''varmistaa'' tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.



SIJOITTAJAPUHELU

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 24.4.2025 kello 11.30. Puhelun kesto on noin 60 minuuttia.

Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut .

. Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut .

. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-317-5619.



TALOUDELLINEN KALENTERI

Nokian vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 29.4.2025.

Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2025 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 24.7.2025.

Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2025 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 23.10.2025.



Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Olemme luoneet arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla jo 100 vuoden ajan.

Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.



Lisätietoja:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja



Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 931 580 507

Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Liite

