HOFA הכריזה על פרסי אומנות דיגיטלית חדשים, בשיתוף פעולה עם השותפה לתערוכה PhillipsX

סוגוון צ'אנג, 'ספרטקל – תנודה 1', 2024, אקריליק על פרספקס, נוצר באמצעות DOUG_5, מערכת רובוטית בהזמנה אישית, 152.5 x 152 ס"מ (תמונה באדיבות Phillips ו-HOFA)

לונדון, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

גלריית HOFA מכריזה על השקת פרסי אמנות דיגיטלית, יוזמה בשיתוף פעולה עם השותפה לתערוכה PhillipsX, ובכך היא מבשרת על עידן חדש של הכרה באמנות דיגיטלית. אירוע זה חוגג פרקטיקות חדשניות הממוקמות בצומת שבין האמנות והטכנולוגיה, כולל בינה מלאכותית, מדיה סוחפת ויצירתית. טקס הענקת הפרסים יתקיים ב-15 במאי 2025, ויכלו ארבע קטגוריות מפתח: תמונת סטילס, תמונה נעה, חדשנות וחווייתיות, כשלאחר מכן תתקיים תערוכה ציבורית באירוחה של Phillips שתערך בלונדון בין התאריכים 16-22 במאי 2025.

כגולת הכותרת של תצוגות האמנות באביב של לונדון, הפרסים המוגשים לראשונה יחגגו את המשמעות התרבותית ההולכת וגוברת של אמנות דיגיטלית, והם ישימו דגש על האמנים המגדירים מחדש את התרבות הוויזואלית באמצעות אסתטיקה אלגוריתמית ושיתוף פעולה בין אדם למכונה. המבקרים יוכלו להתייחס ליצירות האמנות ולרעיונות המעצבים את העתיד של האמנות הדיגיטלית.

עשרים אמנים בינלאומיים ייבחרו לגמר בזכות עבודתם הפורצת את גבולות היצירתיות הדיגיטלית. כל זוכה בקטגוריה יקבל עמלה בשווי 10,000 דולר USDC לטובת יצירת אמנות חדשה. המשתתפים בגמר והזוכים ייבחרו בידי פאנל מומחים מובילים באמנות וחדשנות.

המועמדים המוקדמים כוללים כמה דמויות בולטות באמנות דיגיטלית וגנרטיבית, כמו שרה מיוהאס (Sarah Meyohas), סוגוון צ'ונג (Sougwen Chung), אמילי שי (Emily Xie), אופרטור (Operator) וקווין אבוש (Kevin Abosch) - מה שמדגיש את הכישרונות שהפרסים כבר מושכים.

התערוכה הפומבית באירוחה של Phillips תציג את העבודות הזוכות מכל קטגוריה, לצד מבחר יצירות של כמה מהמגיעים לגמר, יצירות המציעות קשת של חדשנות שמניעה אמנות דיגיטלית.

הפרסים מתבססים על הצלחת SPACES, סדרת התערוכות למכירה של HOFA, ובאירוחה של Phillips באמצעות פלטפורמת המכירה לתערוכות שלה, PhillipsX. יוזמה זו מוקדשת לקידום האמנים בקשר של אמנות, מדע וטכנולוגיה. גם האמנים הזוכים יצטרפו לתוכנית זו, עם עבודות חדשות שיוצגו בתערוכות, בירידים ובשיתופי פעולה מוסדיים נבחרים.

פרסי האמנות הדיגיטלית נתמכים בגאווה בידי קרן התרבות הדיגיטלית של Hivemind Capital Partners. קרן Hivemind מחויבת לקידום אמנים דיגיטליים מוכרים תוך טיפוח כישרונות מתפתחים ובניית בסיס כלכלי בר-קיימא לאקו סיסטם של אמנות דיגיטלית פורחת. השותפות הנוספות הן ApeChain, פלטפורמה גלובלית לדור הבא של יוצרים ומחדשים תרבותיים, וכן הבנק הקריפטוגרפי העולמי Amina.

אליו ד'אנה (Elio D’Anna), מייסד שותף של HOFA ופרסי האמנות הדיגיטלית אמר: "פרסי האמנות הדיגיטלית מייצגים הכרה חשובה באמנים המעצבים את העתיד. באמצעות השותפות שלנו עם פיליפס, אנו מחויבים לתמוך בחדשנות ולספק פלטפורמה לכישרונות בעלי חזון להגדיר מחדש את האמנות והטכנולוגיה".

