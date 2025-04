HOFA, 전시 파트너 PhillipsX 와 협업해 Digital Art Awards 출범 발표

수웬 정(Sougwen Chung), ‘스펙트럴-진동 1’, 2024, 퍼스펙스 위에 아크릴, D.O.U.G._5 Bespoke Robotic System로 제작, 152.5 x 152cm(이미지 제공: Phillips & HOFA)

런던, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HOFA Gallery가 전시 파트너 PhillipsX와의 협업 프로젝트 일환으로 Digital Art Awards를 출범한다고 발표했다. 디지털 아트의 새 시대를 알리는 이 행사는 AI, 몰입형과 생성형 미디어 등 기술과 예술의 교차점에서 혁신을 선보인 예술가에게 상을 수여한다. 시상식은 2025년 5월 15일에 열릴 예정으로, 스틸 이미지, 무빙 이미지, 혁신, 실험, 총 4개 핵심 부문으로 진행된다. 뒤이어 2025년 5월 16일부터 22일까지 런던에서 Phillips가 주최하는 전시회가 열릴 예정이다.

런던 예술계 봄 행사의 하이라이트 격인 이번 시상식은 문화적으로 커지고 있는 디지털 아트의 중요성을 기념하며, 알고리즘 미학과 인간-기계 협업을 통해 시각 문화를 재정의하는 예술가들을 조명한다. 방문객들은 디지털 아트의 미래를 만들어가고 있는 예술 작품과 아이디어를 만나볼 수 있다.

디지털 창의성의 반경을 넓히는 작품을 발표한 예술가 총 20명이 국제 파이널리스트로 선정될 예정이다. 각 부문 우승자는 1만 달러 상당의 커미션을 받게 된다. 예술과 혁신 분야를 이끄는 전문가들로 이뤄진 심사단이 파이널리스트와 우승자를 선정한다.

조기 지원자 중에는 Sarah Meyohas, Sougwen Chung, Emily Xie, Operator, Kevin Abosch 등 디지털 및 생성형 아트로 유명한 인사들이 여럿 포함되었다. 이는 얼마나 재능 있는 예술가들이 이 시상식에 주목하고 있는가를 보여준다.

Phillips가 주최하는 전시회는 각 부문 우승자들의 작품을 비롯해 일부 파이널리스트들의 엄선된 작품을 선보여 디지털 아트를 이끄는 혁신의 스펙트럼을 소개할 것이다.

이 시상식은 Phillips가 전시 판매 플랫폼인 PhillipsX를 통해 주최한 HOFA 전시 판매 시리즈 SPACES의 성공을 토대로 했다. 이 이니셔티브는 예술, 과학, 기술을 넘나들며 활동하는 예술가들을 지원하는 데 주력한다. 수상한 예술가들이 이 프로그램에 참여해 전시회, 박람회, 엄선된 기관과의 협업을 통해 새 작품을 선보일 것이다.

Digital Art Awards는 Hivemind Capital Partners 산하 디지털 문화 기금의 후원을 받는다. Hivemind는 기존에 활동해온 디지털 예술가들을 후원하는 한편, 떠오르는 인재를 키우고, 디지털 아트 생태계의 번영을 위해 지속 가능한 경제 기반을 구축하는 데 전념한다. 이 밖에 파트너로는 차세대 예술가와 문화에 변화를 일으킬 인재를 위한 글로벌 플랫폼 ApeChain, 글로벌 암호화폐 은행 Amina 등이 있다.

HOFA와 Digital Art Awards의 공동 창립자 Elio D’Anna는 “Digital Art Awards는 미래를 만들어가는 예술가들을 기념하는 중요한 행사다. Phillips와 맺은 파트너십을 통해 우리는 혁신을 지원하며, 예술과 기술을 재정의할 비전을 갖춘 인재들을 위한 플랫폼을 제공하고자 최선을 다하고 있다”라고 말했다.

Emma-Louise O'Neill

emmalouise@thehouseoffineart.com

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7cb454d1-8949-4da1-8994-43ab283d40af





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.